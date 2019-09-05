Ученые рассказали, какие серьезные болезни грозят "забившим" на секс людям среднего возраста

Секс, здоровье / Factum-into.net

Резкое уменьшение занятий сексом у людей среднего возраста (40-50 лет) всерьез увеличивает вероятность развития онкологических болезней и заболеваний сердца.

К такому выводу пришли британские ученые. Они провели исследование, в котором изучали привычки и состояние здоровья 5,7 тысячи мужчин и женщин, в возрасте от 40 лет.

Оказалось, что люди, кривая интимной активности которых пошла вниз, значительно чаще жаловались на плохое самочувствие. По мнению ученых, все дело состоит в дефиците эндорфинов, выступающих естественными разрушителями раковых клеток.

Кроме того, секс как своеобразная физкультура помогает укреплять здоровье сердечной мышцы.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему заниматься жестким BDSM-сексом полезно для здоровья. До этого они они рассказали, сколько можно заниматься сексом без вреда для здоровья