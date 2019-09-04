Лунный календарь заготовок на зиму: засолки огурцов, квашение капусты

4 сентября 2019, 01:50

На какой луне солить огурцы и заниматься консервированием в сентябре 2019, выяснил Главред.

Лунный календарь консервирования на сентябрь 2019 по фазам Луны и знакам Зодиака
Лунный календарь консервирования на сентябрь 2019 по фазам Луны и знакам Зодиака / 1zoom.ru

Лунный календарь консервирования на сентябрь 2019 предполагает дни, благоприятные для одних заготовок и неблагоприятные – для других.

Такой лунный календарь заготовок подскажет, на какой Луне солить огурцы (имеется в виду фаза светила), а когда лучше квасить капусту, делать варенье, наливки и пр. В общем и целом, это весьма полезный календарь заготовок на зиму, учитывающий к тому же и в каком знаке Зодиака находится Луна в тот или иной день сентября 2019.

Сразу оговоримся, что 11 сентября – праздник церковный (и очень большой). Это Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019. Люди религиозные в этот день не берут в руки режущих и колющих предметов и вообще ничего не режут (даже хлеб покупают уже нарезной или ломают его руками).

Читайте такжеКак приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецептБолее того, по примету, в тот день недели, на который выпал праздник (Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2019 году отмечается в среду) – многие затем весь год до следующего праздника Усекновения не квасят капусту, огурцы и т. п., даже если лунный календарь для консервирования огурцов это позволяет. Считается, что овощи будут получаться мягкими и склизкими.

В принципе, лунный календарь консервирования на сентябрь 2019 года эту примету подтверждает:

  • 11 сентября – в двенадцатый-тринадцатый лунный день не рекомендуются посевы и пересадки;
  • 18 и 25 сентября занимаются сушкой, винами и соками.

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Лунный календарь консервирования на сентябрь 2019: Украина

Календарь консервации 2019 на первый месяц осени предлагает такой порядок заготовок на зиму:

  • 4 сентября: лучше всего подготовить для приготовления наливок, консервирования фруктов и овощей;
  • 5 сентября: сушка овощей и грибов, отправка овощей на зимнее хранение;
  • 6 сентября: соление и квашение капусты, заготовка соков и варенья;
  • 7 сентября: консервирование овощей и фруктов;
  • 8 сентября: соление и квашение капусты, консервирование варенья и соков, готовка домашнего вина;
  • 9 сентября: соление и квашение капусты, консервирование из фруктов (соки, варенье, джем), замораживание фруктов и овощей;
  • 10 сентября: занимаемся консервацией и сушкой;
  • 11 сентября: консервация и сушка;
  • 12 сентября: консервирование фруктов (соки, варенье, джем);
  • 13 сентября: сушка и замораживание овощей, фруктов, грибов;
  • 15 сентября: сушка овощей, фруктов, грибов, а также заготовка соков и вина;
  • 16 сентября: сушка овощей, фруктов, грибов, а также заготовка соков и вина;
  • 17 сентября: сушка, заготовка соков и вина;
  • 18 сентября: консервация и сушка;
  • 19 сентября: соление и квашение капусты, консервирование огурцов и грибов, замораживание овощей, фруктов и грибов, заготовка соков и вина;
  • 20 сентября: отправка овощей и фруктов на зимнее хранение, соление и квашение капусты,
  • 21 сентября: сушка и консервирование; заготовка вин, соков, мочение яблок;
  • 22 сентября: сбор и сушка зелени, заготовка лекарственных трав;
  • 23 сентября: сбор всего, что длительному хранению не подлежит;
  • 24 сентября: соление и квашение капусты, сбор и сушка зелени, фруктов и корнеплодов (особенно картофеля);
  • 25 сентября: консервация и сушка, сбор и сушка зелени, сбор семян подсолнечника, заготовка лекарственных трав;
  • 26 сентября: соление и квашение капусты, сушка и консервирование овощей и фруктов, заготовка домашних вин и соков;
  • 27 сентября: консервирование;
  • 28 сентября: консервация овощей;
  • 29 сентября: отдых;
  • 30 сентября: сбор и сушка зелени.
Лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2019
Лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2019 / zagorodnaya-life.ru

Ранее Главред публиковал лунный календарь стрижек на сентябрь 2019, который помогает определиться с днем для смены имиджа.

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