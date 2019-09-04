Лунный календарь заготовок на зиму: засолки огурцов, квашение капусты

Лунный календарь консервирования на сентябрь 2019 по фазам Луны и знакам Зодиака / 1zoom.ru

Лунный календарь консервирования на сентябрь 2019 предполагает дни, благоприятные для одних заготовок и неблагоприятные – для других.

Такой лунный календарь заготовок подскажет, на какой Луне солить огурцы (имеется в виду фаза светила), а когда лучше квасить капусту, делать варенье, наливки и пр. В общем и целом, это весьма полезный календарь заготовок на зиму, учитывающий к тому же и в каком знаке Зодиака находится Луна в тот или иной день сентября 2019.

Сразу оговоримся, что 11 сентября – праздник церковный (и очень большой). Это Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019. Люди религиозные в этот день не берут в руки режущих и колющих предметов и вообще ничего не режут (даже хлеб покупают уже нарезной или ломают его руками).

Читайте такжеКак приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецептБолее того, по примету, в тот день недели, на который выпал праздник (Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2019 году отмечается в среду) – многие затем весь год до следующего праздника Усекновения не квасят капусту, огурцы и т. п., даже если лунный календарь для консервирования огурцов это позволяет. Считается, что овощи будут получаться мягкими и склизкими.

В принципе, лунный календарь консервирования на сентябрь 2019 года эту примету подтверждает:

11 сентября – в двенадцатый-тринадцатый лунный день не рекомендуются посевы и пересадки;

18 и 25 сентября занимаются сушкой, винами и соками.

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Лунный календарь консервирования на сентябрь 2019: Украина

Календарь консервации 2019 на первый месяц осени предлагает такой порядок заготовок на зиму:

4 сентября : лучше всего подготовить для приготовления наливок, консервирования фруктов и овощей;

: лучше всего подготовить для приготовления наливок, консервирования фруктов и овощей; 5 сентября : сушка овощей и грибов, отправка овощей на зимнее хранение;

: сушка овощей и грибов, отправка овощей на зимнее хранение; 6 сентября : соление и квашение капусты, заготовка соков и варенья;

: соление и квашение капусты, заготовка соков и варенья; 7 сентября : консервирование овощей и фруктов;

: консервирование овощей и фруктов; 8 сентября : соление и квашение капусты, консервирование варенья и соков, готовка домашнего вина;

: соление и квашение капусты, консервирование варенья и соков, готовка домашнего вина; 9 сентября : соление и квашение капусты, консервирование из фруктов (соки, варенье, джем), замораживание фруктов и овощей;

: соление и квашение капусты, консервирование из фруктов (соки, варенье, джем), замораживание фруктов и овощей; 10 сентября : занимаемся консервацией и сушкой;

: занимаемся консервацией и сушкой; 11 сентября : консервация и сушка;

: консервация и сушка; 12 сентября : консервирование фруктов (соки, варенье, джем);

: консервирование фруктов (соки, варенье, джем); 13 сентября : сушка и замораживание овощей, фруктов, грибов;

: сушка и замораживание овощей, фруктов, грибов; 15 сентября : сушка овощей, фруктов, грибов, а также заготовка соков и вина;

: сушка овощей, фруктов, грибов, а также заготовка соков и вина; 16 сентября : сушка овощей, фруктов, грибов, а также заготовка соков и вина;

: сушка овощей, фруктов, грибов, а также заготовка соков и вина; 17 сентября : сушка, заготовка соков и вина;

: сушка, заготовка соков и вина; 18 сентября : консервация и сушка;

: консервация и сушка; 19 сентября : соление и квашение капусты, консервирование огурцов и грибов, замораживание овощей, фруктов и грибов, заготовка соков и вина;

: соление и квашение капусты, консервирование огурцов и грибов, замораживание овощей, фруктов и грибов, заготовка соков и вина; 20 сентября : отправка овощей и фруктов на зимнее хранение, соление и квашение капусты,

: отправка овощей и фруктов на зимнее хранение, соление и квашение капусты, 21 сентября : сушка и консервирование; заготовка вин, соков, мочение яблок;

: сушка и консервирование; заготовка вин, соков, мочение яблок; 22 сентября : сбор и сушка зелени, заготовка лекарственных трав;

: сбор и сушка зелени, заготовка лекарственных трав; 23 сентября : сбор всего, что длительному хранению не подлежит;

: сбор всего, что длительному хранению не подлежит; 24 сентября : соление и квашение капусты, сбор и сушка зелени, фруктов и корнеплодов (особенно картофеля);

: соление и квашение капусты, сбор и сушка зелени, фруктов и корнеплодов (особенно картофеля); 25 сентября : консервация и сушка, сбор и сушка зелени, сбор семян подсолнечника, заготовка лекарственных трав;

: консервация и сушка, сбор и сушка зелени, сбор семян подсолнечника, заготовка лекарственных трав; 26 сентября : соление и квашение капусты, сушка и консервирование овощей и фруктов, заготовка домашних вин и соков;

: соление и квашение капусты, сушка и консервирование овощей и фруктов, заготовка домашних вин и соков; 27 сентября : консервирование;

: консервирование; 28 сентября : консервация овощей;

: консервация овощей; 29 сентября : отдых;

: отдых; 30 сентября: сбор и сушка зелени.

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