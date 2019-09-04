Лунный календарь заготовок на зиму: засолки огурцов, квашение капусты

На какой луне солить огурцы и заниматься консервированием в сентябре 2019, выяснил Главред.
Лунный календарь консервирования на сентябрь 2019 предполагает дни, благоприятные для одних заготовок и неблагоприятные – для других.
Такой лунный календарь заготовок подскажет, на какой Луне солить огурцы (имеется в виду фаза светила), а когда лучше квасить капусту, делать варенье, наливки и пр. В общем и целом, это весьма полезный календарь заготовок на зиму, учитывающий к тому же и в каком знаке Зодиака находится Луна в тот или иной день сентября 2019.
Сразу оговоримся, что 11 сентября – праздник церковный (и очень большой). Это Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019. Люди религиозные в этот день не берут в руки режущих и колющих предметов и вообще ничего не режут (даже хлеб покупают уже нарезной или ломают его руками).
Читайте такжеКак приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецептБолее того, по примету, в тот день недели, на который выпал праздник (Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2019 году отмечается в среду) – многие затем весь год до следующего праздника Усекновения не квасят капусту, огурцы и т. п., даже если лунный календарь для консервирования огурцов это позволяет. Считается, что овощи будут получаться мягкими и склизкими.
В принципе, лунный календарь консервирования на сентябрь 2019 года эту примету подтверждает:
- 11 сентября – в двенадцатый-тринадцатый лунный день не рекомендуются посевы и пересадки;
- 18 и 25 сентября занимаются сушкой, винами и соками.
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Лунный календарь консервирования на сентябрь 2019: Украина
Календарь консервации 2019 на первый месяц осени предлагает такой порядок заготовок на зиму:
- 4 сентября: лучше всего подготовить для приготовления наливок, консервирования фруктов и овощей;
- 5 сентября: сушка овощей и грибов, отправка овощей на зимнее хранение;
- 6 сентября: соление и квашение капусты, заготовка соков и варенья;
- 7 сентября: консервирование овощей и фруктов;
- 8 сентября: соление и квашение капусты, консервирование варенья и соков, готовка домашнего вина;
- 9 сентября: соление и квашение капусты, консервирование из фруктов (соки, варенье, джем), замораживание фруктов и овощей;
- 10 сентября: занимаемся консервацией и сушкой;
- 11 сентября: консервация и сушка;
- 12 сентября: консервирование фруктов (соки, варенье, джем);
- 13 сентября: сушка и замораживание овощей, фруктов, грибов;
- 15 сентября: сушка овощей, фруктов, грибов, а также заготовка соков и вина;
- 16 сентября: сушка овощей, фруктов, грибов, а также заготовка соков и вина;
- 17 сентября: сушка, заготовка соков и вина;
- 18 сентября: консервация и сушка;
- 19 сентября: соление и квашение капусты, консервирование огурцов и грибов, замораживание овощей, фруктов и грибов, заготовка соков и вина;
- 20 сентября: отправка овощей и фруктов на зимнее хранение, соление и квашение капусты,
- 21 сентября: сушка и консервирование; заготовка вин, соков, мочение яблок;
- 22 сентября: сбор и сушка зелени, заготовка лекарственных трав;
- 23 сентября: сбор всего, что длительному хранению не подлежит;
- 24 сентября: соление и квашение капусты, сбор и сушка зелени, фруктов и корнеплодов (особенно картофеля);
- 25 сентября: консервация и сушка, сбор и сушка зелени, сбор семян подсолнечника, заготовка лекарственных трав;
- 26 сентября: соление и квашение капусты, сушка и консервирование овощей и фруктов, заготовка домашних вин и соков;
- 27 сентября: консервирование;
- 28 сентября: консервация овощей;
- 29 сентября: отдых;
- 30 сентября: сбор и сушка зелени.
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