Знак Апокалипсиса: Нибиру безжалостно расплющит Землю – уфологи

4 сентября 2019, 05:27

Планета Нибиру заставит Марс и Солнце уничтожить Землю, утверждают фаталисты.

Земля атака из космоса
Земля оказалась в ловушке Нибиру / planetanovosti.com

В космическом пространстве зафиксирована странная аномалия. Как утверждают астрономы, планеты Солнечной системы меняют траекторию своего движения.

При этом планеты буквально слетают со своей орбиты, а причиной катастрофических изменений стало гравитационное влияние планеты Нибиру.

Приверженцы этой теории утверждают, что "планета смерти" появилась рядом с Нептуном, однако сейчас её гравитация добралась уже к центру Солнечной системы

"Нибиру заставит Марс и Солнце раздавить Землю. А произойдёт „тройное убийство" уже 3 сентября", - уверены уфологи.

Читайте такжеНибиру испепелит Москву: уфологи засекли боевой флот пришельцевТакже эксперты уверены, что Нибиру, Солнце и Марс попросту "растягивают" Землю между собой, пишет versiya.info.

Уфологи добавили, что предвестники жуткого сценария уже наблюдаются на Земле. В частности, в США разразились мощнейшие тайфуны, а в Европе – смертоносные смерчи.

Напомним, ранее уфологи утверждали о том, что Нибиру устроит кровавую осень.

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конец света Апокалипсис Армагеддон Нибиру Х-Нибиру
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