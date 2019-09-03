Психолог дала совет для улучшения жизни

Важно не обесценивать красивое в своей жизни, посоветовала Наталья Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Психолог и кандидат философских наук Наталья Холоденко поделилась, что для появления в жизни больше всего красивого важно его не обесценивать.

Божественное внутри человека достойно самого лучшего снаружи, написала эксперт в Instagram.

Кандидат наук подчеркнула, что нужно искать эстетику, прикасаться к ней, быть нескромными в своих желаниях, однако бесконечно благодарными всему, что приходит.

"Я часто слышу фразы "без этого можно прожить", а ведь правда очень без многого выживание возможно. Но восторг, который пробуждается при наблюдении невероятного вида или фантастически колоритного антуража, рисует улыбку на лице", - добавила она.Читайте такжеПсихолог раскрыла главные причины "серой жизни"

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