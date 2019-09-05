Кровавый конец света 14 сентября: парад планет распечатает преисподнюю - ученые

14 сентября на Земле наступит конец света / vladtime.ru

Древние борзописцы всегда говорили, что парад планет – самое плохое предзнаменование. Также во всех религиозных текстах упоминается парад планет.

Так вот, 14 сентября Земля, Марс, Венера и Меркурий выстроятся в одну линию, что, по мнению экспертов, даст старт ужасам на Землю.

Отметим, что эксперты в области изучения космоса ожидали конец света во время полного парада планет в 1982 году. К слову, тот год, и правда, был ужасным для Земли – произошло больше десяти устрашающих катастроф. Правда, глобальная катастрофа прошла мимо.

Парад планет 14 сентября откровет преисподнюю / vladtime.ru

Оказалось, что была допущена ошибка. Спецы, которые изучали тексты древних борзописцев, только сейчас смогли понять, что упоминался не полный парад, а о малый, который как раз произойдет 14 сентября.

"Насколько нам известно, такое астрономическое расположение планет вызовет истончение реальности, что позволит открыть портал в другие миры, и, судя по всему, такой портал будет открыт. По нашим расчетам, это будет то, что в религиозных текстах называется "адом", - пишут эксперты.

Кроме того, специалисты смогли расшифровать послание, в котором говорится, что во время малого парада планет стада мутантов, похожих на библейских демонов, бросятся на голубую планету для пожирания всех биологических материалов.

Читайте такжеНибиру "родила" потрошителя: конец света близок - уфологиСпециалисты говорят, что все живое на Земле будет съедено монстрами. Наступит кровавый конец света.

При этом некоторые ученые скептически отнеслись к подобному "открытию" экспертов в области изучения космоса, передает vladtime.

Напомним, ранее сообщалось, парад планет 2 и 3 сентября пробил Солнце. Но проблема в том, что пробоина все время увеличивается. Так, Меркурий, Венера и Марс стали в один ряд близко к Солнцу. Их магнитные поля соединились, увеличив радиус влияния. В результате этого в одной точке звезды образовался магнитный вихрь, разрушающий плазму солнечной поверхности.