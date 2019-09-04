В сентябре 2019 землян ждет событие, которое происходит раз в 360 лет

В сентябре 2019 землян ждет событие, которое встречается раз в 360 лет / 1zoom.ru

В сентябре 2019 компас в Гринвиче покажет так называемый истинный север.

То есть истинный север и магнитный север совпадут впервые за 360 лет.

Произойти это эпохальное событие должно в ближайшие пару недель. Повлиять на работу систем GPS, гирокомпасов и магнитных компасов это не должно.

Дело в том, что есть два "севера":

истинный или географический север – это направление на Северный полюс,

магнитный север – это точка пересечения оси вращения Земли с земной поверхностью, и она постоянно дрейфует, смещаясь со скоростью около 20 км в год.

Поэтому на многих навигационных картах уточняется, насколько магнитный север отличается от истинного. К примеру, есть истинный север в iOS.

Специалисты смещения магнитного полюса связывают с изменениями состава раскаленного ядра Земли. По их предположениям, север сместится от отправной точки на восток к 2040 году.

Ранее ученые высчитали, насколько человечество близко к апокалипсису по Часам судного дня 2019. Так близко к концу света мир был всего раз.