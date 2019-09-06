"Ключевой момент": доктор Комаровский объяснил, как сделать ребенка самостоятельным

6 сентября 2019, 04:30

Необходимо вмешиваться в попытки малыша что-либо сделать только при наличии угрозы его здоровью, отметил врач.

В приучении детей к самостоятельности есть ключевой момент, сообщил Евгений Комаровский
В приучении детей к самостоятельности есть ключевой момент, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот видео с youtube.com

Для того, чтобы сделать ребенка самостоятельным, родителям нужно поощрять малыша за то, что он сделал сам - это является ключевым моментов в приучении к самостоятельности.

Стоит вмешиваться в попытки ребенка что-либо сделать только тогда, когда это, в частности, угрожает его здоровью или безопасности, написал врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram.

Медик добавил, что практика невмешательства родителей особенно хороша тогда, когда дети активно познают мир и стремятся к самостоятельности, однако все малыши разные и некоторые и в 10 лет будут ждать, пока им все пуговицы застегнет мама.

"Здесь уже должны работать принципиально иные законы педагогики, согласно которым принятое родителями решение не может быть изменено под влиянием детского "не хочу", - посоветовал доктор Комаровский.

Читайте такжеДоктор Комаровский раскрыл ключевое правило стирки детских вещейЭксперт добавил, что если ребенок хочет гулять, но не хочет самостоятельно одеваться, хочет есть, но не хочет взять в руки ложку, хочет ходить с чистой попой, но ему неприятно брать в руки туалетную бумагу, то у него "огромные шансы быть невыгулянным, голодным и грязнопопым".

"И это не жестокость, а адаптация ребенка к реальной жизни, к жизни, в которой не так много будет людей, готовых в любую минуту и бескорыстно протянуть тебе руку помощи", - подчеркнул врач.

Ранее Евгений Комаровский сообщил, что детей можно приучить пить воду - если у малышей возникает жажда, им нужно давать именно воду, а не предлагать вместо нее выпить компот или сок.

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