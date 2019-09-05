Эксперт предупредила, какой шоколад обходить стороной

Не стоит есть белый и молочный шоколад, сообщила эксперт / Reuters

Специалист по здоровому питанию Екатерина Медушкина предупредила, что лучше обходить стороной белый и молочный шоколад.

В белом и молочном шоколаде максимальное количество сахарной пудры и ненатуральный ванилин - синтетический, написала эксперт в Instagram.

Медушкина добавила, что нужно обращать внимание, какое масло и какие жиры входят в состав шоколада.

"…Натуральное масло какао дорогое и капризное в хранении, поэтому часто производители заменяют его дешевыми аналогами - модифицированными жирами (трансжирами, маргарином или пальмовым маслом), канцерогенный эффект которых доказан уже многими исследованиями", - подчеркнула эксперт.Читайте такжеДиетолог назвала "дозу" шоколада для детей

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская говорила, что лучший шоколад - тот, который на 90-100% состоит из какао-бобов. Медик отметила, что хороший шоколад горький и противный.