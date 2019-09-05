Стало известно, как избавиться от синдрома хронического опоздания

Четкий распорядок дня может спасти от опозданий, полагают психологи / 1zoom.ru

Чтобы побороть синдром хронического опоздания, нужно проанализировать, почему происходят опоздания, найти причину.

Необходимо организовать свое время так, чтобы не было опозданий, рассказала эксперт ТСН.

По данным издания, психологи считают, что от опозданий может спасти четкий распорядок дня.

"…Для себя дать ответ, почему так происходит, то есть проанализировать. Если мы анализируем, если мы находим причину, и тогда мы уже имеем решение, мы имеем выход - как сделать так, и организовать себя, свой день, свое время, чтобы этого не происходило…", - заявила собеседница.

Издание добавило, что большинство из работодателей не считает опоздание серьезной проблемой.

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