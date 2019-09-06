Выпадение волос и изменения в кишечнике: диетолог предостерегла об опасностях чая для похудения

6 сентября 2019, 02:34

По словам эксперта, мантра пиарщиков такого продукта "пьешь, худеешь, и ничего делать не надо", - наглая ложь и обман.

чай
Чай для похудения не способствует потере веса / klumbariy.ru

Диетолог Светлана Фус рассказала, насколько опасен чай для похудения, и действительно ли можно сбросить вес на специальном напитке.

На своей странице в Instagram эксперт отметила, что производители чаев с названием "Похудин", "Слим", "Фигура" и подобными, вводят покупателей в заблуждение и спекулируют на том, что люди путают лишний жир и лишний вес.

Что делает чай для похудения?

"Такой чай - это смесь трав, стимулирующих работу пищеварительной и мочевыделительной системы. Он обладает мочегонным и слабительным действием. В результате из организма выводится часть воды и опорожняется кишечник. Весы показывают "похудение" на несколько кг", - отметила Фус.

По ее словам, на самом деле, желание худеющих – избавиться не от лишней воды, а от жировых отложений, которые, к слову, никуда не уходят при употреблении такого чая.

Фус уверяет: злоупотребление такими чаями может нанести серьезный вред организму.

Частое их применение приводит к:

  • водно-электролитным нарушениям;
  • негативным изменениям бактериальной флоры кишечника;
  • выпадению волос;
  • ухудшению состояния кожи и ногтей;
  • плохому усвоению витаминов и минералов.

"Помните, что за счет чая похудеть не удастся. Коррекция вашего рациона, соблюдение режима питания с регулярными физическими нагрузками приведут вас к красивому и здоровому телу.Никак иначе", - заявила диетолог.

Ранее стоматолог предупредила об угрозах из-за мороженого и чая.

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