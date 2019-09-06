Что Нибиру натворила на Земле: 300-летний корабль НЛО в Антарктиде пролил свет

300-летний корабль Нибиру нашли в Антарктиде / ВладТайм

Земля не наша. Она не принадлежит людям. Земля – лишь эксперимент Нибиру по выведению нового вида.

Об этом уже не первый год твердят уфологи. И, не слушая доводов Дарвина, приводят все новые и новые доказательства внеземного происхождения землян: и внеземное происхождение амулета Тутанхамона (новость стала научной сенсацией этого года), и архитектура египетских пирамид, и древнейшие наскальные надписи.

Одним из последних обнародованных доказательств стало фото 3000-летнего корабля аннунаков с Нибиру, которое туристы сделали во время своей поездки в Антарктиду, пишет ВладТайм.

"…это напоминало ворота в некую подземную базу, а, может, и на космический корабль. Казалось, он сейчас взлетит и убьет нас, так как мы явно наткнулись на что-то запрещенное. Мы тупо смотрели на него, не зная, что делать. Вот он лежит – самый настоящий, а как о таком расскажешь?" – поделился воспоминаниями о том, как была сделана находка один из очевидцев.

Читайте такжеНебесная аномалия: над Антарктидой появились облака в форме гробовКак утверждает издание со ссылкой на слова свидетелей, те ученые и исследователи (в том числе в представительстве NASA), до которых им удалось дозвониться по возвращению домой, в подлинность находки не поверили. А организовать научную экспедицию, чтобы подтвердить или официально опровергнуть заявление туристов, отказались, сославшись на недостаток финансирования.

На Google-картах тем временем уже ничего не разобрать, так как за прошедшее время место замело осадками.

Если допустить, что эти люди говорят правду, тогда подтверждается гипотеза, что действительно люди не из Земли. Или же нашу планету пытаются колонизировать не в первый раз.

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что находка туристов уж слишком напоминает постер к американскому фильму.

Википедия

Напомним, 2 июня в небе над Черным морем очевидцы заметили и сняли на видео низко пролетающий дисковидный НЛО. Очевидцы заметили НЛО в небе над Ереваном, но направлялось оно в сторону черноморского побережья.

Ранее культовый певец признался, что встречался с НЛО. Робби Уильямс рассказал, как однажды видел НЛО своими глазами.

Кроме того, норвежскому фотографу удалось заснять несколько светящихся НЛО. Снимки были сделаны в ночь с 13 на 14 апреля этого года.