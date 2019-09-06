Добиться оргазма: названы топ-5 способов получить потрясающий секс

Секс. Иллюстративное фото / Лайфхакер

Тысячи и тысячи людей регулярно сталкиваются с проблемами в сексе и не получают от него удовольствия.

Западные эксперты рассказали о шести простых способах, "прокачивающих" увеличение ощущений от интима.

Первый – "подтянуть" здоровье. Здесь нужно добиться, чтобы все системы тела работали как следует – пройти обследование, проконсультироваться с медиками и проверить гормоны.

Второй – пересмотр интимных привычек. Люди должны четко решить, что для них в кровати приемлемо, а что - нет.

Читайте такжеЭксперт рассказала, в какое время суток лучше всего заниматься сексомТретий – договориться о новых правилах секса с партнершей/партнером. Нужно обсудить все мысли и замечания, которые есть у обоих по поводу интима.

Четвертый – попробовать сменить скорость, позу, технику и обстановку, в которой занимаетесь сексом. К примеру, ролевые игры - про сурового гестаповца и пленную француженку.

Пятый способ – перестать бояться и полюбить использовать всякие сексуальные игрушки / гаджеты.

Напомним, ранее ученые вычислили возраст, в котором у людей случается самый лучший секс. До этого в Сети опубликовали топ-5 лучших поз для секса с игрушками.