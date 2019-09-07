Земля теряет орбиту: гравитационную аномалию помог выявить ураган Дориан

Земля теряет орбиту – ученые / 1zoom.ru

Исследователи, наблюдавшие за ураганом Дориан, засекли гравитационную аномалию, которая серьезно беспокоит ученых.

Гравитационное поле Земли слабеет, отметили они.

А это грозит огромными катастрофами – от уменьшения светового дня до увеличения числа природных катаклизмов (вроде того же урагана Дориан).

Что такое гравитация простыми словами

Это сила притяжения Солнца и Земли, и вообще всех планет в нашей системе между собой.

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Визуально это можно представить как раскручивание привязанного к веревке камня над головой. Пока камень вращается – он находится в воздухе, очерчивая четкий круг вокруг вращающей его руки. Стоит прекратить вращать – и камень рухнет. Еще один вариант – оторвется от веревки и улетит вдаль.

Поэтому все движущиеся объекты в нашей Вселенной притягиваются друг к другу: Солнце притягивает Землю также, как Солнце притягивает Луну. Земля притягивает Луну, но и Луна притягивает Землю (отсюда и земные отливы и приливы).

Гравитационная катастрофа Земли

Зафиксированная гравитационная аномалия грозит Земле смещением орбиты.

Читайте такжеОставлять Луну на орбите нельзя: Нибиру станет новым спутником Земли – ученыеЧерез 10 дней планета останется без света и тепла, сообщил специалист. Землю ждет катастрофа – такими словами эксперты описали ситуацию, происходящую в Солнечной системе. По их мнению, Солнце больше не притягивает к себе планеты.

"Наше оборудование зафиксировало, что притяжение Земли стремится к нолю. Уже в ближайшие дни его окажется недостаточно, чтоб держать космические тела на своей орбите. По нашим расчетам, Земля пройдет точку невозврата и неотвратимо отдалится от Солнца уже через 10 дней", – цитирует ВладТайм профессора ДАУ.

Конец света 15 сентября 2019: чего ждать

Итак, новый конец света назначили на 15 сентября 2019. Впрочем, это лишь дата прохождения "критической отметки", после которой ничего изменить уже нельзя, отмечают эксперты. Земля не рассыплется на атомы в одночасье.

Сначала планету ждут колебания внутренних температур. Это повлечет за собой рост числа таких природных катаклизмов, как ураганы (Дориан покажется цветочками).

По мере удаления от Солнца уменьшится и длительность светового дня, пока не начнется новый ледниковый период.

Кроме того, Землю ждет немало столкновений с астероидами различных размеров.