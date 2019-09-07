Психолог дала важный совет насчет осенней меланхолии

Сезоны позволят погружаться в разного себя, отметила кандидат философских наук.
Каждое время года является особенным настроением Земли, стоит любить осеннюю меланхолию, грусть, состояние воспоминаний, облачный день и мелкий дождь.
Восхищение разностью дает человеку истинное уважение к процессу жизни во всем его разнообразии, написала психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.
Эксперт отметила, что сезоны дают человеку возможность погружаться в такого разного себя.
"Последние солнечные дни осени, ловлю и примеряю на себя каждый лучик. Как здорово, что будет слякоть со своей поэтичной меланхолией...", - отметила Холоденко.
Ранее психолог Елена Рыхальская говорила, что побороть осеннюю депрессию можно, если знать "очень хороший секрет" - позволять себе маленькие удовольствия - не обязательно гастрономические.