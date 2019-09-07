Психолог дала важный совет насчет осенней меланхолии

Осеннюю меланхолию стоит любить, посоветовала Наталья Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Каждое время года является особенным настроением Земли, стоит любить осеннюю меланхолию, грусть, состояние воспоминаний, облачный день и мелкий дождь.

Восхищение разностью дает человеку истинное уважение к процессу жизни во всем его разнообразии, написала психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.

Эксперт отметила, что сезоны дают человеку возможность погружаться в такого разного себя.

"Последние солнечные дни осени, ловлю и примеряю на себя каждый лучик. Как здорово, что будет слякоть со своей поэтичной меланхолией...", - отметила Холоденко.

Ранее психолог Елена Рыхальская говорила, что побороть осеннюю депрессию можно, если знать "очень хороший секрет" - позволять себе маленькие удовольствия - не обязательно гастрономические.