Смертоносный болид с Нибиру: уфологи предупредили о последней неделе перед концом света

Уфологи предупредили о последней неделе перед концом света

В Сети активно обсуждается новая загадочное происшествие, которое уже нарекли роковым предзнаменованием. В частности, популярный уфолог Скотт Уоринг показал странный объект, который приверженцы теории о конце света уже нарекли смертоносным кораблем пришельцев.

Несмотря на относительно малые размеры и массу внеземного объекта, уфологи сходятся во мнении о том, что странный объект является ничем иным, как космическим лайнеров пришельцев.

При этом уже открыто называется дата всемирного Апокалипсиса, который, по данным фаталистов, неизбежно наступит 14 сентября 2019 года.

Читайте такжеЗнак Апокалипсиса: Нибиру безжалостно расплющит Землю – уфологиКроме того, среди активно обсуждаемых версий стоит также отметить предположение о том, что наглые попытки захватить Землю потерпели неудачу и НЛО авангарда пришельцев потерпело крушение, при этом крах непрошенных гостей и удалось запечатлеть на видео.

В то же время конспирологи в один голос твердят о том, что конец света 4 сентября 2019 года уже не избежать, а кадры с Апокалипсисом стали зловещим предзнаменованием.

Напомним, ранее уфологи утверждали о том, что Нибиру устроит кровавую осень.