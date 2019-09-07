Диетологи назвали продукт, провоцирующий перепады давления

Соль негативно влияет на сосуды / CRE.ru

Ученые пришли к выводу, что ежедневное значительно употребление соли приводит к скачкам артериального давления и может стать причиной инсульта.

Группа специалистов из Великобритании и США выявила негативное воздействие больших порций соли на сердечно-сосудистую систему.

Уточняется, что показатели кровяного давления употребляющих соль участников эксперимента не приходили в норму даже после того, как они употребляли продукты с высоким содержанием калия и иных полезных для сердца и сосудов веществ.

Читайте такжеУченые выявили пользу красного вина для работы кишечникаПо мнению исследователей, в сутки следует употреблять не более шести граммов соли. В ходе эксперимента эксперты проанализировали рацион питания свыше четырех тысяч человек в возрасте от 40 до 59 лет. Они пришли к выводу, что соль возглавляет рейтинг веществ, крайне негативно влияющих на уровень кровяного давления.

Для правильных цифр на тонометре кардиологи рекомендуют ограничить количество соли в продуктах, вести активный образ жизни и не поддаваться депрессивным мыслям.

Напомним, ученые пришли к выводу, что растворимый кофе вызывает более сильную психологическую зависимость, нежели зерновой, и отрицательно сказывается на работе нервной системы.