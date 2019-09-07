Диетолог рассказала, что есть осенью вместо салата

Осенью стоит есть тыкву, свеклу и пастернак, сообщила диетолог / фото: potrebitel.net.ua

Диетолог Виктория Кляуз посоветовала, что осенью вместо салата из огурцов и помидоров стоит есть полезные сезонные овощи, в частности, тыкву, свеклу и пастернак.

Тыква содержит много клетчатки и бета-каротина, написала эксперт в Instagram.

Специалистка отметила, что из сырой тыквы можно делать салаты, также овощ можно тушить с перцем или готовить из него тыквенные крем-супы.

Кляуз подчеркнула, что в свекле съедобны даже листья. Диетолог посоветовала есть свеклу сырую, отварную или маринованную. Эксперт добавила, что пастернак содержит много витамина С и фоливеой кислотой и поэтому полезен во время эпидемий.

"…готовим: салаты из сырого, а в отварном виде заменяем им картофель - хоть в супах, хоть в пюре…", - поделилась автор.

Ранее диетолог Светлана Фус написала, что в необработанных овощах, зерновых продуктах и в растительных маслах содержится много "витамина молодости" - витамина Е. Эксперт отметила, что этот витамин разрушается при воздействии на продукт тепла и света.