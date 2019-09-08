Лох-Несское чудовище "бросило якорь" в Черном море: туристы стали "обедом" - ученые

Туристам советуют быть предельно осторожными в Черном море и при виде большой тени в воде немедленно выходить из воды.
Сенсационное открытие сделали ученые. Тщательный анализ проб воды в Черном море доказал, что вблизи Крымского полуострова обитают, как минимум, десять видов существ, неизвестных науке.
Все началось с того, что группа ученых под руководством профессора Нила Джемелла из Университета Отаго в Новой Зеландии смогла доказать опытным путём, что Лох-Несского чудовища в Шотландии нет.
Отметим, для этого эксперты изучили 250 проб воды с разной глубины озера, чтобы выделить ДНК устрашающей рептилии и сравнить его с геномом всех известными науке амфибий, основываясь на том, что любое живое существо оставляет следы жизнедеятельности.
Так вот, оказалось, что Лох-Несское чудовище исчезло. Никаких следов знаменитого монстра в Лох-Нессе нет.
"Я не думаю, что идею о существовании плезиозавра можно подтвердить, основываясь на данных, полученных нами, но уверен, что в озере Лох-Несс мочи чудовища нет", - высказался профессор.
Получив данные иностранных коллег, вооружившись их методом исследования, российские ученые тоже провели похожее исследование, чтобы найти следы водного чудовища, которое обитает в водах Крыма - Карадагского змея.
К слову, исследователи сделали несколько сотен проб мочи и выяснили, что в Чёрном море есть как минимум 10 фрагментов различных ДНК, которые невозможно идентифицировать по каталогам известных науке животных.
Таким образом, убеждены ученые, что у Крымского побережья живут загадочные рептилии.
А некоторые эксперты вообще заявили, что Лох-Несское чудовище и Карадагский змей - это одно и то же животное.
Читайте такжеНибиру низвергла в Чёрное море червя-людоеда - уфологиА все потому, что многие очевидцы из Крыма и Шотландии видели гигантское длинношее животное, с четырьмя ластами, маленькой головой и очень большим туловищем. Единственная разница – люди называли разные размеры чудовища. При этом нужно учесть и то, что размер чудовища на расстоянии очень сложно определить. Поэтому очевидцы могли ошибиться в этом аспекте.
Но это еще не все. Появилось еще одно доказательство того, что легендарное Лох-Несское чудовище живет в Чёрном море. Дело в том, что недавно туристы на пляже в Крыму нашли труп детёныша плезиозавра, которое полностью соответствует описанию загадочных чудовищ.
Добавим, что по сей день ученые не смогли определить причину гибели детёныша, но туристам до сих пор советуют быть предельно осторожными в Черном море и при виде большой тени в воде немедленно выходить из воды, ведь оно запросто может откусить руки и ноги и даже слопать человека заживо, стать эдаким "обедом" монстра, передает vladtime.
Напомним, ранее сообщалось, в канадском озере Национального парка Банф водится знаменитое Лох-несское чудовище, утверждает Мэттью д’Амико, студент из Флориды.
По словам молодого человека, он видел Лох-несское чудовище не сам, а с семьей, когда они приехали все вместе отдыхать к озеру. Якобы в воде виднелась длинная шея.