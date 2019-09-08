Лох-Несское чудовище "бросило якорь" в Черном море: туристы стали "обедом" - ученые

Лох-Несское чудовище "переехало" в Крым / vladtime.ru

Сенсационное открытие сделали ученые. Тщательный анализ проб воды в Черном море доказал, что вблизи Крымского полуострова обитают, как минимум, десять видов существ, неизвестных науке.

Все началось с того, что группа ученых под руководством профессора Нила Джемелла из Университета Отаго в Новой Зеландии смогла доказать опытным путём, что Лох-Несского чудовища в Шотландии нет.

Отметим, для этого эксперты изучили 250 проб воды с разной глубины озера, чтобы выделить ДНК устрашающей рептилии и сравнить его с геномом всех известными науке амфибий, основываясь на том, что любое живое существо оставляет следы жизнедеятельности.

Так вот, оказалось, что Лох-Несское чудовище исчезло. Никаких следов знаменитого монстра в Лох-Нессе нет.

"Я не думаю, что идею о существовании плезиозавра можно подтвердить, основываясь на данных, полученных нами, но уверен, что в озере Лох-Несс мочи чудовища нет", - высказался профессор.

Получив данные иностранных коллег, вооружившись их методом исследования, российские ученые тоже провели похожее исследование, чтобы найти следы водного чудовища, которое обитает в водах Крыма - Карадагского змея.

К слову, исследователи сделали несколько сотен проб мочи и выяснили, что в Чёрном море есть как минимум 10 фрагментов различных ДНК, которые невозможно идентифицировать по каталогам известных науке животных.

Таким образом, убеждены ученые, что у Крымского побережья живут загадочные рептилии.

У побережья Крыма живут загадочные рептилии / vladtime.ru

А некоторые эксперты вообще заявили, что Лох-Несское чудовище и Карадагский змей - это одно и то же животное.

Читайте такжеНибиру низвергла в Чёрное море червя-людоеда - уфологиА все потому, что многие очевидцы из Крыма и Шотландии видели гигантское длинношее животное, с четырьмя ластами, маленькой головой и очень большим туловищем. Единственная разница – люди называли разные размеры чудовища. При этом нужно учесть и то, что размер чудовища на расстоянии очень сложно определить. Поэтому очевидцы могли ошибиться в этом аспекте.

Но это еще не все. Появилось еще одно доказательство того, что легендарное Лох-Несское чудовище живет в Чёрном море. Дело в том, что недавно туристы на пляже в Крыму нашли труп детёныша плезиозавра, которое полностью соответствует описанию загадочных чудовищ.

Труп чудовища нашли на пляже в Крыму / vladtime.ru

Добавим, что по сей день ученые не смогли определить причину гибели детёныша, но туристам до сих пор советуют быть предельно осторожными в Черном море и при виде большой тени в воде немедленно выходить из воды, ведь оно запросто может откусить руки и ноги и даже слопать человека заживо, стать эдаким "обедом" монстра, передает vladtime.

Напомним, ранее сообщалось, в канадском озере Национального парка Банф водится знаменитое Лох-несское чудовище, утверждает Мэттью д’Амико, студент из Флориды.

По словам молодого человека, он видел Лох-несское чудовище не сам, а с семьей, когда они приехали все вместе отдыхать к озеру. Якобы в воде виднелась длинная шея.