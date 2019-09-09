Средиземноморская диета: эксперт назвала продукты и рассказала, в чем польза

Морепродукты - основной источник белка в средиземноморской диете / Фото: fastcoexist.com

Средиземноморская диета – одна из немногих полезных диет, эффективность которой доказана при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и избыточного веса. Об этом в Instagram сообщила диетолог Виктория Кляуз.

Диета получила название средиземноморской, так как основой питания в ней являются рыба, морепродукты, птица, оливковое масло, сыры и йогурты, а также овощи, фрукты, зерновые и бобовые.

Средиземноморская диета очень схожа с принципами правильного питания, но есть небольшие нюансы, сообщила диетолог. По словам Кляуз, жиры при средиземноморской диете - преимущественного растительного происхождения. Массовая доля белка составляет 10-20% от всей калорийности с акцентом на "дары моря".

"И также отмечу, что овощи и фрукты используются локальные, которые в связи с климатом доступны постоянно", - рассказала диетолог.

Читайте такжеЭксперты рассказали, чем опасны растительные диетыПо ее словам, на постсоветском пространстве есть определенный тип питания. Из его плюсов можно выделить употребление круп, сезонных овощей, первых блюд. Из минусов - большое употребление жирного мяса, малое количество растительных масел и рыбы.

"Средиземноморская диета отличный вариант здорового питания и хороший способ внести здоровое разнообразие в повседневный рацион", - резюмировала диетолог.

Напомним, ранее эксперты назвали продукты, которые помогут сжечь жир на животе.