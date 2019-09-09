Не упустите удачу: астролог назвал самые счастливые часы для знаков Зодиака

9 сентября 2019, 01:53

Для Водолеев, Близнецов и Весов благоприятным будет время с12 до 13 часов.

Зодиак
Названы самые счастливые часы для знаков Зодиака

Для людей, родившихся под разными знаками Зодиака, самые благоприятные часы могут различаться.

Как рассказал астролог Павел Глоба, для Водолеев, Близнецов и Весов благоприятным будет время с12 до 13 часов, а завершить все дела следует к 22–23 часам.

Для людей, родившихся под знаками Овна, Льва и Стрельца стоит обратить внимание на часы начиная с полуночи и до 05.00. Помимо этого, благоприятным будет период 12–14 часов. Именно в эти временные промежутки дела у вас особо спорятся.

В то же время для Рыб, Раков и Скорпионов особое благоприятными станут промежутки с 4 до 10 утра. А также с 21 до полуночи. Именно в эти часы следует принимать судьбоносные решения и решать важные вопросы.

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И, наконец, для Тельцов, Дев и Козерогов наиболее продуктивным является период с 8 утра до 18.00.

Напомним, ранее астролог назвал дату окончания войны на Донбассе.

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