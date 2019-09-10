Эксперт развенчала мифы о питании

Не нужно все есть с хлебом, посоветовала Екатерина Медушкина / instagram.com/katya_medushkina

Эксперт по здоровому питанию Екатерина Медушкина развенчала мифы о питании - нужно все есть с хлебом, раз в сутки суп должен быть в желудке, а в рационе должно быть первое, второе и компот.

Калорийность хлеба в среднем составляет 250-300 ккал на 100 граммов, и если во время каждого приема пищи съедать 1-2 кусочка, то к суточной калорийности человек добавляет 500-600 калорий, написала специалистка в Instagram.

По ее словам, раньше считалось, что супы нужны для хорошего пищеварения, однако на самом деле вся их польза заключается только в восполнении водного баланса.

"Первое, второе и компот! Обед из трех блюд появился в СССР очень давно как решение для общепита. И очень быстро вошло в обиход. На самом же деле важно не количество блюд за один прием пищи, а состав рациона", - отметила эксперт.

Читайте такжеДиетолог рассказала, что есть осенью вместо салатаСпециалистка добавила, что нужно разнообразно питаться, грамотно сочетать полезные вещества и не придерживаться устаревших правил, "которые кроме гарантированного переедания ни к чему не ведут".

Ранее Екатерина Медушкина развеяла ряд мифов о похудении - есть стоит 2-3 раза в день, сократить количество употребляемых углеводов. Эксперт подчеркнула, что из меню ни к чему исключать простые углеводы.