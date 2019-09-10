Врачи рассказали о пользе водки

От обострения остеохондроза спасут компрессы из водки.
Остеохондроз – известный бич всех, у кого в жизни присутствуют высокие физические нагрузки, также он не обходит стороной людей с сидячей работой и малоподвижным образом жизни. Ученые назвали верный способ, как побороть недуг. Оказалось, что в этом случае на помощь придет водка.
Врачи сегодня причисляют остеохондроз к "болезням современности". Недуг поражает каждого третьего жителя планеты. Остеохондроз – это болезнь, в результате которой разрушается структура хрящевых тканей позвонков и межпозвоночных дисков. Для нее характерно уменьшение промежутка между позвонками, потеря эластичности тканей, деформация дисков, защемление нервных окончаний, вызывающих боль.
В каких случаях может возникнуть остеохондроз
- большие физические нагрузки;
- сидячий, малоподвижный образ жизни;
- неправильная поза во время сна;
- последствия травм в результате дорожных аварий.
Три вида остеохондроза
- шейный – боли в шее и руках, головные боли;
- грудной – острая или ноющая боль в спине, боль в области сердца, затрудненное дыхание;
- поясничный – боль в поясничной области и в нижних конечностях, возможны проблемы с органами мочеполовой системы.
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Неправильное питание или упражнения могут усугублять ситуацию. Людям с остеохондрозом нельзя употреблять спиртные напитки и табак, так как при этом может замедляться проходимость крови по сосудам.
Врачи рекомендуют во время обострения этой болезни делать компрессы из водки, пишет МедикФорум. Рецепт прост – водка смешивается с медом, этот состав наносится на больное место и укутывается целлофановыми пакетами и теплыми платками или шарфами. Медики рекомендуют держать такой компресс как можно дольше. Оптимальное количество времени – два часа. Компрессы с этим крепким алкогольным напитком помогают снимать отеки, также они греют больную область и таким образом можно избавиться от боли.
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