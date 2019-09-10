Доктор Комаровский назвал лучший способ начать закалять горло

10 сентября 2019, 06:18

Чтобы закалять горло, ребенку можно давать небольшие кучки льда, сообщил врач.

Для закаливания горла можно использовать кубики замороженного фруктового сока, посоветовал Евгений Комаровский - Как закалять горло
Для закаливания горла можно использовать кубики замороженного фруктового сока, посоветовал Евгений Комаровский / Скриншот

Лучший способ начать закалять горло ребенка, которое все время берегли от холода, - давать малышу сосать лед.

Не стоит начинать закаливать ребенка зимой, написал врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram.

Эксперт отметил, что малышу нужно давать для рассасывания небольшие кусочки льда.

"Если горло все время берегли, то лучший способ начать (закалять – Ред.) - сосание льда. Заморозить кубиками фруктовый сок и небольшими кусочками давать дитю…", - посоветовал доктор Комаровский.

Медик подчеркнул, что после употребления холодного не возникает ангина, а, как правило, обостряется хронический тонзиллит.

Ранее Евгений Комаровский написал, что ребенку для закаливания горла сначала необходимо давать напитки комнатной температуры, а потом - охлажденные. Врач отметил, что малышей нужно приучить не глотать холодное сразу, а подержать его перед проглатыванием во рту.

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