iPhone 11: смотреть онлайн презентацию Apple и что известно об айфоне 2019

iPhone 11: смотреть онлайн презентации Apple и что известно об айфоне 2019 / OnLeaks, narodna-pravda.ua, скриншоты с видео

Презентация нового айфона 2019 и других новинок от Apple намечена на 10 сентября, начало – в 20:00 по киевскому времени.

Ожидается, что компания покажет три смартфона – это iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11R.

Что уже известно о новом айфоне, выяснил Главред. Подробнее читайте в нашем материале iPhone 11: цена, характеристики, когда выйдет новый Айфон 11.

В частности, известно, что iPhone 11 купить в Киеве можно будет ближе к концу сентября.

Причем недешевое это удовольствие – последний айфон 2019, цена у него будет кусачая:

iPhone 11 – цена около $1292 (по нынешнему курсу это порядка 32,7 тыс. грн), согласно инсайдерской информации;

iPhone 11 Max – цена составит $1422 (это почти 36 тыс. грн).

Причем есть слухи, что цены на айфон 2019 могут быть и выше.

Презентация Apple 2019 – смотреть онлайн:

Напомним, в сентябре 2018 Apple презентовала iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR и умные Apple Watch. Эти смартфоны имеют до 512 гигабайт встроенной памяти, а часы в состоянии отправлять ЭКГ врачам и вызывать скорую.