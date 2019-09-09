Атака пришельцев: астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса

Сигнал из космоса. Иллюстративное фото / Popmech

Группа китайских астрономов, которая работала на самом большом в мире сферическом радиотелескопе, зафиксировали загадочные радиосигналы, исходящие из источника, удаленного от Земли на расстояние в три миллиарда световых лет.

В понедельник, 9 сентября, соответствующее сообщение опубликовало агентство Xinhua. По данным журналистов, сигналы представляли из себя повторяющиеся быстрые радиовсплески.

"Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны", — заявили представители Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.

Напомни, ранее астрономы открыли самую сверхмассивную звезду. До этого в истории они "напрямую" увидели планету Земля не из Солнечной системы.

