Атака пришельцев: астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса

Как пелось в старом шлягере: "Сигналы галактик поймать пытаясь,/Вновь обострен наш слух:/ Мозг электронный,/ шкалой мигая,/Днем и ночью не глух!". Вот и сейчас астрономы постаралась.
Группа китайских астрономов, которая работала на самом большом в мире сферическом радиотелескопе, зафиксировали загадочные радиосигналы, исходящие из источника, удаленного от Земли на расстояние в три миллиарда световых лет.
В понедельник, 9 сентября, соответствующее сообщение опубликовало агентство Xinhua. По данным журналистов, сигналы представляли из себя повторяющиеся быстрые радиовсплески.
"Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны", — заявили представители Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
Напомни, ранее астрономы открыли самую сверхмассивную звезду. До этого в истории они "напрямую" увидели планету Земля не из Солнечной системы.