Атака Нибиру: астероид с "усами" проломает Землю 3 октября - уфологи

10 сентября 2019, 05:29

Планета смерти "выхаркнула" астероид-мутант, который разорвет Землю на мелкие куски, жизнь будет уничтожена.

Пулемет Нибиру "выхаркнул" астероид, цель - Земля / vladtime.ru

Громадный астероид 6478 Gault диаметром 4 километра с двумя всесокрушающими усами пробьет Землю 3 октября.

Уфологи убеждены, Земля в зоне смертельной опасности не случайно. По их словам, летящий к голубой планете астероид-мутант "выхаркнул" пулемет Нибиру. На мушке – человечество.

Специалисты в области изучения космоса обнаружили, что впервые управляемый пришельцами астероид-пуля пронесся мимо Земли 6 сентября.

Правда, сразу после этого неожиданно прервалась связь с Индийским спутником Чандраян-2, причём до этого аппарат исправно работал и смог передать важные сведения.

Так вот, эксперты подсчитали, что астероид-мутант воткнется в Землю и разорвет ее на мелкие куски, жизнь будет уничтожена.

Подлил масла в огонь известный уфолог Скот Уоринг.

Над Индийским океаном засекли НЛО / vladtime.ru

Он уведомил общественность о внезапном "рождении" странного НЛО над Индийским океаном. И произошло это "чудо" аккурат после того, как в том же месте упал неизвестный объект.

 "Сбоку видно, что НЛО имеет прямоугольную форму. Есть много прямых углов, под которыми что-то скрыто. Я полагаю, что он вылетел из скрытой базы в горе на Маврикии, но он явно не собирается улетать. Он может искать объект (возможно, другой НЛО), который недавно упал в этом месте. Это 100% доказательство того, что база инопланетян находится где-то рядом", — сообщил уфолог.

В свою очередь, российские уфологи заявили, что НЛО наблюдает за рухнувшим аппаратом Чандраян-2, чтобы учёные его не достали и не узнали причину аварии. По их мнению, это предупреждение.

Уфологи настаивают, что Нибиру разбомбила первый спутник перед атакой на 3 октября, используя пулемет, который способен направить любой астероид по заданной траектории, чтобы поразить цель. Следующая цель – Земля. Конца света не избежать, передает vladtime.

Читайте такжеВторжение Нибиру началось: Вернадский предсказал появление планеты смертиНапомним, ранее Супероружие Нибиру разбомбило Луну. При этом уфологи не смогли объяснить, задумывалось ли разрушение Луны как диверсия против Земли, или пришельцы с Нибиру слишком увлеклись добычей ресурсов, и спутник Земли просто рассыпался после бесчисленных выработок.

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