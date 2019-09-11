Пароксизмы страсти: эксперты рассказали, как женщинам легко и просто получать оргазмы

Оргазм / lady.tochka.net

Несмотря на то, что больше одного оргазма за половой акт испытывают приблизительно каждая седьмая дама, мультиоргазм - вещь еще более редкая.

Как сообщает портал Космо, во время оргазма, который длится у женщин в средне от 13 до 51 секунды, ткани внутри половой системы насыщается кровью и немного расширяются, мышцы напрягаются и начинают ритмично сокращаться с периодичностью около 0,8−1 секунды. А во время мультиоргазма тела дам повторяет этот процесс несколько раз подряд либо с небольшими перерывами.

Читайте такжеОстановись, не спеши: Эксперты озвучили топ-5 способов чувственного секса с мощным оргазмомЭксперты-сексологи подготовили несколько рекомендаций для женщин, желающих получить мультиоргазмы.

Совет №1. Отдых самой простимулированной зоне. Сразу после первого оргазма у женщины обычно скачет чувствительность, к примеру, клитора, поэтому для второго оргазма ее партнеру/партнерше лучше сфокусироваться на другой эрогенной зоне.

Совет №2. Напряжение интимных мышц. После первого оргазма стоит напрячься и дышать медленнее.

Совет №3. Сфокусировать внимание. Если женщина максимально сосредоточиться на своих ощущениях, а не на том, что, например, обои бы на стене нужно переклеить, то высоки шансы на мультиоргазм.

Совет №4. Обсудить свои дела с врачом. Если даме сложно возбуждаться, то не стоит медлить, а нужно обращаться к сексологу. Низкое либидо — вовсе не повод забывать об оргазмах.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как женщинам легко достичь оргазма во время секса. До этого ученые назвали топ-5 способов получить потрясающий секс.



