Причина скорой смерти: ученые назвали продукт-"убийцу" сердца и сосудов

Ученые считают соль "убийцей" сосудов / CRE.ru

Ученые из Канады бьют тревогу: чрезмерное употребление соли может оказывать негативное влияние на сердце и сосуды. В некоторых случаях даже небольшое количество соли может угрожать сердечно-сосудистой системе.

По словам профессора Салима Юсуфа из Университета Макмастера, соль может стать поводом скорой смерти, передает МедикФорум.

Ученые советуют в день потреблять не более шести граммов в день.

Как уточнил профессор, стоит выбирать овощи и орехи без соли и сахара, и лучше приобрести молоко и молочные натуральные продукты, а также овощи с грядки и орехи из леса.

Ранее диетологи назвали продукт, провоцирующий перепады давления.