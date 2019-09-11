Причина скорой смерти: ученые назвали продукт-"убийцу" сердца и сосудов

Даже небольшое количество продукта может принести непоправимый вред.
Ученые из Канады бьют тревогу: чрезмерное употребление соли может оказывать негативное влияние на сердце и сосуды. В некоторых случаях даже небольшое количество соли может угрожать сердечно-сосудистой системе.
По словам профессора Салима Юсуфа из Университета Макмастера, соль может стать поводом скорой смерти, передает МедикФорум.
Ученые советуют в день потреблять не более шести граммов в день.
Как уточнил профессор, стоит выбирать овощи и орехи без соли и сахара, и лучше приобрести молоко и молочные натуральные продукты, а также овощи с грядки и орехи из леса.
Ранее диетологи назвали продукт, провоцирующий перепады давления.