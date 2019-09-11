Названы лучшие домашние средства от простуды и гриппа

11 сентября 2019, 03:32

Средства для лечения простуды в домашних условиях - всегда у нас под рукой.

таблетки, лечение, простуда
Лечить простуду народными средствами вполне реально / poradumo.com.ua

Уже в ближайшие выходные погода в Украине значительно испортится – придут дожди и похолодание, а это значит, что не за горами и сезон простуд и гриппа. В связи с этим эксперты рассказали, какие домашние средства помогут сохранить здоровье холодной осенью.

Так, чтобы избежать или вылечить простуду народными средствами, достаточно принимать такие продукты: мед, витамин С, эхинацею, цинк,  пряности и куриный суп.

Лечение простуды в домашних условиях: Мёд

Мед содержит антиоксиданты и обладает доказанной противовирусной и антибактериальной активностью. Исследования свидетельствуют, что при инфекциях верхних дыхательных путей у людей, употреблявших мёд, быстрее наступало улучшение в таких симптомах, как кашель и плохой сон. Также мёд действует как средство профилактики вторичных бактериальных инфекций, которые нередко развиваются на фоне простуды и гриппа.

В то же время эксперты предупреждают: мёд – это "взрослый" продукт, малышам и детям младшего возраста давать его не нужно.

Лечение простуды в домашних условиях: Эхинацея

Эхинацея содержит в своем составе ингредиенты, которые укрепляют иммунную систему, усиливают сопротивляемость организма инфекциям. Результаты многих клинических исследований говорят о том, что эхинацея способна понижать риск развития простудных заболеваний на 58%, а ее приём при уже имеющейся простуде сокращает продолжительность болезненного периода.Чтобы защитится от простуды, рекомендуется профилактический приём эхинацеи в течение двух-трех недель, после чего делается недельный перерыв. Такой прием средства можно осуществлять в течение всего сезона гриппа и простуды – это станет отличным средством профилактики простуды.

Лечение простуды в домашних условиях: Витамин С

Витамин С является мощным антиоксидантом. Он борется со свободными радикалами - молекулами, повреждающими целостность тканей и клеток. Научные исследования показывают, что прием витамина С до и во время простуды и гриппа сокращает продолжительность заболевания на 10%. В сезон гриппа и простуды специалисты советуют принимать превентивные дозы витамина С на регулярной основе.

Лечение простуды в домашних условиях: Цинк

Этот минерал является надежным помощником для иммунной системы. Цинк предотвращает размножение возбудителей инфекций в слизистых дыхательных путях. Эксперты советуют при первых признаках заболевания - раздражении в горле, лихорадке, характерном дискомфорте - принять 15-30 мг цинка. Согласно исследованиям, при заболевании гриппом люди, которые принимают цинк, быстрее выздоравливают.

Лечение простуды в домашних условиях: Пряности

Чеснок, куркума, перец, имбирь – все эти продукты действуют на организм как противовоспалительные препараты. Они смягчают раздражение в носу, горле и верхних дыхательных путях. Также их потребление уменьшает вероятность того, что человек заболеет.

Лечение простуды в домашних условиях: Куриный суп

Купиный суп - это отличный способ лечения простуды в домашних условиях. Известно, что в курином супе содержатся аминокислоты, которые действуют идентично лекарству ацетилцистеину. Благодаря своему сочетанию ингредиентов, суп из куриного бульона и овощей тормозит развитие воспаления в бронхах и легких.

Напомним, ранее эксперты назвали топ-8 доступных продуктов для укрепления иммунитета

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
лечение здоровье грипп простуда мед
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:10
"Рискуют наступить на грабли Януковича": эксперт назвал ошибку "зеленых" депутатов
03:32
Названы лучшие домашние средства от простуды и гриппа
02:43
Украинцы нашли в Антарктиде затерянную мистическую пещеру Фото Видео
01:57
Средневековая расправа в Мексике: насильника кастрировали с помощью питбуля
01:08
Эксперт рассказал, как правительству радикально решить вопрос с тарифами на газ Видео
00:25
Ученые выяснили природу женских стонов и криков во время секса
00:05
СМИ узнали, когда Киеву "светят" внеочередные выборы Видео
10 сентября, вторник
23:42
Украина расписала боевую ничью с Нигерией
23:40
Новый айфон, iPad 2019 и Apple Watch: все, что известно о новинках Apple Фото Видео
23:22
Персики на зиму в сиропе: самый быстрый и вкусный рецепт Фото Видео
22:55
Диетолог рассказала о пользе сыра при похудении Видео
22:25
Психологическая отметка и новый рекорд: гривна "победила" доллар
22:01
Россияне скоро отвалят из Донбасса: в США заметили кое-что важное Видео
21:35
Три камеры и быстрая зарядка: в Apple раскрыли "фишечки" iPhone 11 Prо Видео
21:32
Рандеву Зеленского и Коломойского: о чем говорили президент и бизнесмен Видео
21:13
Старика Болтона выбросили за борт: в Белом доме определились с заменой Видео
21:10
Ультраширокая камера и слофис: что нового в iPhone 11, и какая цена Видео
21:01
Apple Watch 2019: объявлена цена, какие добавились функции
20:46
iPad 2019: названы цена и характеристики, чем поразил
20:46
"Продали уголовные дела": министр финансов Януковича Колобов тайно посетил Украину
20:30
"Наручники пора на барыгу-Петю натягивать": фото Богдана в наручниках завело сеть
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 10 серии сериала Видео
20:12
Оборотни в погонах: дерзкие СБУшники пытали мужчину в лесу
20:00
Часы по цене авто: у нардепа-оппозиционера заметили элитный аксессуар
19:58
Кайли Дженнер показала аппетитную попку на абсолютно голом фото 18+
19:44
iPhone 11: цена просочилась в сеть до презентации Apple 2019 онлайн Видео
19:32
В Раде Геращенко сравнила слуг народа с "зелеными человечками" в Крыму и нарвалась на резкий ответ Видео
19:31
Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Болтона
19:17
"Мы еще встретимся": нардеп-кнопкодав, которого поймали на "горячем", угрожал журналистам Видео
19:09
Звезда Квартала сняла невероятный клип на собственную песню Видео
18:52
Оля Полякова поменялась телами с участником Танці з зірками 2019
18:45
В Раде хотят увеличить размер прожиточного минимума в 2020 году: названы цифры
18:42
Однажды в Голливуде переснимут в виде сериала Видео
18:15
Могильная земля и кукла вуду: Петросяна прокляли Видео
18:14
Гороскоп на завтра: кому грозят неприятности Видео
18:04
Зеленский хочет полностью сменить состав ЦИК - СМИ
17:47
Внучка Ротару без белья пошлым фото завела сеть
17:44
Зеленский пролил свет на увольнение Супрун из Минздрава
17:23
"Ноги не моет?": Савченко до тошноты ужаснула сеть похабной выходкой в Раде
17:16
"Лучше на комбайне": снова "яловая" Поклонская наехала на Сенцова из-за танков Видео
17:10
Бессмертный рассказал об "огромной ошибке" Зеленского Видео
17:04
"Беспощадно п*здить": журналист Кутепов призвал радикально расправляться с пророссийскими СМИ
16:44
На Ровенщине кортеж Зеленского попал на видео и удивил СМИ Видео
16:43
250 детей эвакуированы, 19 - в больнице: в Черкассах в школе случилось ЧП
16:27
СМИ рассказали, как американский шпион трудился в посольстве РФ в Вашингтоне
16:15
Киевлянин на Оболони получил удары ножом в спину из-за замечания
16:08
В новой Раде "спалили" первого депутата на кнопкодавстве: видеодоказательство Видео
16:07
Помогает с жильем, финансами и здоровьем: в Киев везут мощи великого святителя Фото Видео
16:03
"Мало п*зды дали": в Днепре жестко проучили живодера, мучившего собак Фото
15:56
"Спасибо оболтусу пораженко": Сенцов вспомнил, как его искушали предательством Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять