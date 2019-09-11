Названы лучшие домашние средства от простуды и гриппа

Лечить простуду народными средствами вполне реально / poradumo.com.ua

Уже в ближайшие выходные погода в Украине значительно испортится – придут дожди и похолодание, а это значит, что не за горами и сезон простуд и гриппа. В связи с этим эксперты рассказали, какие домашние средства помогут сохранить здоровье холодной осенью.

Так, чтобы избежать или вылечить простуду народными средствами, достаточно принимать такие продукты: мед, витамин С, эхинацею, цинк, пряности и куриный суп.

Лечение простуды в домашних условиях: Мёд

Мед содержит антиоксиданты и обладает доказанной противовирусной и антибактериальной активностью. Исследования свидетельствуют, что при инфекциях верхних дыхательных путей у людей, употреблявших мёд, быстрее наступало улучшение в таких симптомах, как кашель и плохой сон. Также мёд действует как средство профилактики вторичных бактериальных инфекций, которые нередко развиваются на фоне простуды и гриппа.

В то же время эксперты предупреждают: мёд – это "взрослый" продукт, малышам и детям младшего возраста давать его не нужно.

Лечение простуды в домашних условиях: Эхинацея

Эхинацея содержит в своем составе ингредиенты, которые укрепляют иммунную систему, усиливают сопротивляемость организма инфекциям. Результаты многих клинических исследований говорят о том, что эхинацея способна понижать риск развития простудных заболеваний на 58%, а ее приём при уже имеющейся простуде сокращает продолжительность болезненного периода.Чтобы защитится от простуды, рекомендуется профилактический приём эхинацеи в течение двух-трех недель, после чего делается недельный перерыв. Такой прием средства можно осуществлять в течение всего сезона гриппа и простуды – это станет отличным средством профилактики простуды.

Лечение простуды в домашних условиях: Витамин С

Витамин С является мощным антиоксидантом. Он борется со свободными радикалами - молекулами, повреждающими целостность тканей и клеток. Научные исследования показывают, что прием витамина С до и во время простуды и гриппа сокращает продолжительность заболевания на 10%. В сезон гриппа и простуды специалисты советуют принимать превентивные дозы витамина С на регулярной основе.

Лечение простуды в домашних условиях: Цинк

Этот минерал является надежным помощником для иммунной системы. Цинк предотвращает размножение возбудителей инфекций в слизистых дыхательных путях. Эксперты советуют при первых признаках заболевания - раздражении в горле, лихорадке, характерном дискомфорте - принять 15-30 мг цинка. Согласно исследованиям, при заболевании гриппом люди, которые принимают цинк, быстрее выздоравливают.

Лечение простуды в домашних условиях: Пряности

Чеснок, куркума, перец, имбирь – все эти продукты действуют на организм как противовоспалительные препараты. Они смягчают раздражение в носу, горле и верхних дыхательных путях. Также их потребление уменьшает вероятность того, что человек заболеет.

Лечение простуды в домашних условиях: Куриный суп

Купиный суп - это отличный способ лечения простуды в домашних условиях. Известно, что в курином супе содержатся аминокислоты, которые действуют идентично лекарству ацетилцистеину. Благодаря своему сочетанию ингредиентов, суп из куриного бульона и овощей тормозит развитие воспаления в бронхах и легких.

Напомним, ранее эксперты назвали топ-8 доступных продуктов для укрепления иммунитета.