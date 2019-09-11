Ученые выяснили природу женских стонов и криков во время секса

Стонущая женщина / stolicaonego

Ученые, наконец-то, ответили на вопрос, волнующий большинство половозрелых мужчин - отчего зависит громкость криков/стонов женщин, которые они издают во время секса.

Исследование проходило под руководством доктора Гэйл Брюэр из Университета Центрального Ланкашира и доктора Колина Хендри из Университета Лидса, сообщает специализированное издание Архивы сексуального поведения. В нем приняли участие 71 сексуально активная женщина в возрасте от 18 до 38 лет.

Оказалось, что 66% респонденток стараются как можно громче стонать в постели, чтобы мужчина еще сильнее возбудился и быстрее эякулировал. Более, 87% опрошенных дам утверждают, что периодически стонут как можно громче − для того, чтобы повысить самооценку своего партнера.

Напомним, ранее врач рассказал, как распознать жаждущую секса женщину. До этого эксперты поведали, сколько секса мужчинам и женщинам нужно для счастья.