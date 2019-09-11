Нибиру разодрала Юпитер: мертвящая армия пришельцев нападет в октябре - ученые

Нибиру прокусила щель в Юпитере / из открытых источников

Пятая и самая большая планета Солнечной системы Юпитер, которую ранее едва не сожрала неугомонная людоедка Нибиру, опять оказалась в центре внимания экспертов в области изучения космоса.

Телескопы NASA смогли зафиксировать в Юпитере пространственную щель невероятного размера.

После тщательного изучения снимков специалисты пришли к устрашающему выводу, что щель в Юпитере разодрала Нибиру.

"Обнаруженная аномалия – ничто иное, как гигантский портал. И открыла его планета-убийца Нибиру", - сообщили ученые.

При этом открытие ученых не сулит человечеству ничего хорошего. Дело в том, что теперь, по версии ученых, в Солнечную систему ворвутся все корабли пришельцев, а их – миллионы.

Читайте такжеНибиру столкнула Солнце в бездонную пасть Черной дыры - уфологиА в связи с тем, что Земля давно стала объектом вожделения пришельцев с планеты смерти Нибиру, то первой "под раздачу" попадет именно она.

Эксперты в области изучения космоса смогли подсчитать, что человечеству осталось менее 30 дней, чтобы приготовится к нападению. Ибо уже в октябре убийственная и мертвящая космическая армия Нибиру окружит Землю, убеждены ученые.

Напомним, ранее сообщалось, астероид с "усами" проломает Землю 3 октября. Уфологи убеждены, Земля в зоне смертельной опасности не случайно. По их словам, летящий к голубой планете астероид-мутант "выхаркнул" пулемет Нибиру. На мушке – человечество.

Специалисты в области изучения космоса обнаружили, что впервые управляемый пришельцами астероид-пуля пронесся мимо Земли 6 сентября.