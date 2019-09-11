Лев: в чем слабость и суперсила этого знака Зодиака

11 сентября 2019, 06:07

Согласно гороскопу, Львы очень властолюбивы.

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Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал о слабостях и селе людей, рожденных под знаком Зодиака Лев.

Говоря о минусах Льва, Росс отметил, что они – самые эгоистичные из всех знаков Зодиака.

"Для Львов важнее слова "мы" всегда будет слово "я". Львы часто тщеславны, заносчивы и авторитарны, жаждут славы, находятся в бесконечном поиске удовольствий. Им присущ разврат. Они склонны переоценивать собственную значимость и возможности. Им свойственен снобизм и стремление выделиться любой ценой", - отметил он. 

Читайте такжеДеве светит развод, а Раку - курорт: гороскоп на сентябрь-2019 для всех знаков ЗодиакаСогласно гороскопу, Львы очень властолюбивы, часто имеют царские амбиции и любят все делать чужими руками.

"Они любят сидеть на троне, отдавать распоряжение, а остальные чтобы суетились и все делали за них", - объяснил астролог.

Среди положительных качеств Львов, по мнению Росса, главное – это умение вдохновлять и окрылять других.

"Лучшие мастер-классы и тренинги – те, что проходят под знаком Льва. Представители этого знака, как правило, харизматичны и честолюбивы. У них огромные запасы жизненной энергии. Львы любят жизнь, и им не свойственны депрессии. Они умеют ощущать радость просто от того, что они есть. Они умеют любить и быть страстными. Львы очень честны". - сказал эксперт.

"Они обладают сильной волей, благодаря чему из них получаются лучшие руководители. Они умеют преодолевать препятствия. Обладают страстью к приключениям и дипломатическим талантом. Но жажда власти почти всегда поднимает Львов на самый верх. Также Львы становятся успешны в шоу-бизнесе", - резюмировал Росс.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака. Он назвал четыре знака Зодиака, которые станут главными счастливчиками месяца.

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