Украинцы нашли в Антарктиде затерянную мистическую пещеру

Украинские полярники после несколько неудачных попыток смогли всё же отыскать в Антарктиде вход в "потерянную" ледниковую пещеру.

Находка их крайне удивила: оказалось, что на самом деле пещера втрое больше предварительных расчетов.

"Еще с первых экспедиций ученые нашли… ледяную пещеру. Вход в нее был с противоположного от станции берега острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило", – цитирует пресс-служба МОН руководителя 24-й УАЕ Игоря Дикого.

Ходы общей протяженностью почти в 200 м расположены в три этажа. На нижнем маршруте исследователи обнаружили замерзшее озеро, а далее в конце – огромный зал высотой 12 м (то есть почти в четырехэтажный дом).

Читайте такжеЧто Нибиру натворила на Земле: 300-летний корабль НЛО в Антарктиде пролил светЗдесь течет подледниковая река и есть два озера. Воду и лед из этих источников ученые отобрали для гидрохимического анализа и будущих исследований: по их экологическим ДНК образцы проверят на вирусы и бактерии.

А в одной из ледовых глыб на глубине около 20 м от поверхности полярники наткнулись на перо птицы, которое точно не принадлежит пингвину. Осталось выяснить, что за чудо-птичка может позволить себе жить в ледяной пещере. Но для этого придется дождаться возвращения экспедиции в Украину.

Напомним, впервые за 22 года Украина займется модернизацией своей станции в Антарктиде. Стоит отметить, что даже после выделения финансирования антарктическая программа Украины втрое дешевле антарктической программы Турции, у которой вообще нет там собственной станции, и в 140 раз – антарктических исследований Франции.