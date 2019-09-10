Диетолог рассказала о пользе сыра при похудении

Качественные твердые сыры улучшают метаболизм, сообщила диетолог / фото: ayzdorov.ru

Диетолог Елена Кален сообщила, что качественные твердые сыры помогают при похудении - во время употребления этого продукта быстрее проходит чувство голода, поскольку он богат белками.

Если человеку недостаточно белковой пищи, в организме происходит нарушение обменных процессов, и вес может на долгое время застыть, написала эксперт в Instagram.

Кален добавила, что сыры также улучшают метаболизм и сон.

"…Считается, что твердые сыры помогают улучшить качество ночного отдыха, т.к. содержат триптофан, который воздействует на выработку мелатонина - гормона сна", - отметила эксперт.

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