iPad 2019: названы цена и характеристики, чем поразил

10 сентября 2019, 20:46

Теперь экранную клавиатуру iPad можно будет свернуть.

iPad 2019: названы цена и характеристики, чем поразил
iPad 2019: названы цена и характеристики, чем поразил / Скрин с видео

На сегодняшней презентации Apple 2019, онлайн на русском которой мы ведем на Главреде, уже показал новые айпады с новой специально разработанной под них операционной системой iPadOS.

Операционка добавляет много приятных деталей в айпады, позволяя менять дизайн главного экрана (добавлять виджеты и часы).

Тем, кто хочет купить iPad, обещали увеличить экран и в два раза повысить производительность.

iPad 2019: что нового

Теперь экранную клавиатуру можно будет свернуть – и двигать ее по экрану, чтобы для контента оставалось больше места.

Скриншоты теперь можно будет делать карандашом Apple.

Из наиболее крутых новинок – появилась возможность редактировать видео на iPad прямо в галерее (аналогично с фотографиями).

iPad 2019: цена

iPad 2019 купить можно за 329 долларов (более 8,2 тыс. грн по нынешнему курсу).

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