iPad 2019: названы цена и характеристики, чем поразил

Теперь экранную клавиатуру iPad можно будет свернуть.
На сегодняшней презентации Apple 2019, онлайн на русском которой мы ведем на Главреде, уже показал новые айпады с новой специально разработанной под них операционной системой iPadOS.
Операционка добавляет много приятных деталей в айпады, позволяя менять дизайн главного экрана (добавлять виджеты и часы).
Тем, кто хочет купить iPad, обещали увеличить экран и в два раза повысить производительность.
iPad 2019: что нового
Теперь экранную клавиатуру можно будет свернуть – и двигать ее по экрану, чтобы для контента оставалось больше места.
Скриншоты теперь можно будет делать карандашом Apple.
Из наиболее крутых новинок – появилась возможность редактировать видео на iPad прямо в галерее (аналогично с фотографиями).
iPad 2019: цена
iPad 2019 купить можно за 329 долларов (более 8,2 тыс. грн по нынешнему курсу).