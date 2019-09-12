Всёумертвляющая звезда подбирается к Земле: астрономы показали фото

12 сентября 2019, 05:15

Свое прозвище звезда получила за то, что пять раз подряд пережила взрывы, которые обычные звезды превращают в сверхновые.

Движение звезды-зомби
Движение звезды-зомби / ВладТайм

Звезда-зомби уже не научная сенсация, а настоящее бедствие для Солнечной системы, предупреждают эксперты.

Еще в 2017 году отделение обсерватории Las Cumbres (LCO) в Калифорнии взбудоражило общественность новостью про звезду-зомби – небесное тело с официальным названием iPTF14hls.

Свое прозвище звезда получила за то, что пять раз подряд пережила взрывы, которые обычные звезды превращают в сверхновые.

"Эта сверхновая перевернула все наши познания о таких звездах. За почти десятилетие наблюдений за взрывами звезд мы впервые столкнулись со столь огромной загадкой", – цитировал тогда академический журнал Nature астронома Айэйра Аркави.

А вот новые фото звезды-зомби, сделанные в 2019 году, – после сравнения с ее предыдущими снимками – насторожили экспертов. Небесное тело даже прозвали всёумертвляющей звездой.

Читайте такжеНибиру стала "завтраком" Черной дыры: пришельцы в панике летят на Землю – уфологиЗвезда, можно сказать, пожрала свою ближайшую "сестру". А затем с огромной скоростью сорвалась со своей орбиты, устремившись в сторону Солнечной системы и, соответственно, Земли – хотя и по необычной для таких случаев траектории.

"Это истинная звезда-зомби. Звезда фактически прекратила свое существование, когда взорвалась. Но вместо того, чтобы превратиться в белого карлика и исчезнуть, как всегда происходило ранее, она стала еще больше. Затем поглотила соседнюю звезду и, получив громадный импульс скорости, движется теперь на необъяснимой с точки зрения физики скорости", – цитирует ВладТайм эксперта ДАУ.

По вычислениям астрономов, при сохранении нынешней скорости Солнечной системы астрообъект достигнет через сотню лет. Однако всегда остается риск, что звезда может снова ускориться.

Ранее астрономы обнаружили невероятно древнюю звезду, которая родилась еще на заре формирования Вселенной. По всей видимости, астрообъект полон лития.

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зомби звезда солнечная система астрономия
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