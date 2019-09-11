"Есть мышьяк": раскрыта угроза рисового молока

Количество мышьяка в рисовом молоке "не бьет" по здоровью взрослых, сообщила эксперт.
Ряд видов растительного молока можно вводить в рацион детей до года, однако малышам нельзя давать рисовое молоко.
В рацион детей до 4-5 лет не рекомендуют включать рисовое молоко, из-за того, что в нем есть ядовитое вещество мышьяк, написала диетолог Светлана Фус в Facebook.
Эксперт отметила, что количество мышьяка в рисовом молоке безопасно для взрослых и не наносит вред их здоровью, однако может навредить малышам.
"…рисовое молоко не рекомендуется детям до 4-5 лет из-за возможного содержание мышьяка в рисовых отрубях, которые используют для приготовления продукта...", - объяснила Фус.
Ранее врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что в рацион детей до 3 лет нельзя включать неочищенные фрукты и фрукты с косточками, а малышам до 4-х нельзя давать продукты, которые плохо жуются.