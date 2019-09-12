Ученые предупредили о смертельной опасности понедельников

17% инфарктов происходят именно в первый рабочий день после выходных / http://horoshev.ru

"Нам бы понедельники взять и отменить" - оказалось, не зря так пел герой Андрея Миронова в фильме Бриллиантовая рука. Ученые доказали, что понедельники не только грозят неудачами, но и опасны для здоровья – в частности, не любит этот день недели сердце.

Центр сердечных болезней в польском городе Забже собрал национальную базу данных болезней сердца. Выяснилось, что 17% инфарктов происходят именно в первый рабочий день после выходных. На другие дни - от вторника до пятницы - приходится около 15% таких случаев. А в выходные - только 11-12%.

Один из факторов, увеличивающий риск инфаркта, - стресс на работе. А именно он и усиливается в понедельник, когда человек расслаблен после отдыха.

По данным исследования, на утренние часы - с 06:00 до 12:00 - приходится 27% инфарктов, а на период между полуднем и 18:00 - 35%. Вечером приступы случаются у 22% сердечников, а ночь - самое безопасное время.

Еще одно небезопасное время для сердца - первый и последний день отпуска. В эти дни риск инфаркта повышается в несколько раз, особенно если человек едет в тропические страны, испытывает физическое и эмоциональное напряжение или занимается экстремальными видами спорта без предварительной подготовки.

Напомним, ранее ученые назвали признак скорого инфаркта. Оказалось, что лишний вес в подростковом возрасте повышает риск инфаркта миокарда.