"Настоящий взрыв и скандалы": составлен гороскоп на завтра

В четверг Овнам "светит" настоящий взрыв, предупредил гороскоп / rabstol.net

Обнародован гороскоп на завтра - на четверг, 12 сентября, день может привнести негативные эмоции в жизнь представителей нескольких знаков Зодиака.

Неприятности "светят" Овнам и Близнецам, пишут Факты.

По их данным, у Овнов после беседы с кем-то из друзей может произойти "настоящий взрыв", а Близнецам дома грозят бытовые скандалы.

Гороскоп на 12 сентября советует Овнам держать под контролем свои эмоции. Также сообщается, что Близнецы могут рассчитывать на отличную ситуацию на работе.

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