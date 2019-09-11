Названа "заковыристая" помеха для похудения

Скрытый сахар мешает похудению, сообщила диетолог / med2.ru

Есть "заковыристая" помеха для похудения - скрытый сахар, он содержится в разных магазинных продуктах.

Сахар есть почти во всех продуктах из магазинов, в частности, в хлебе и в йогуртах, написала диетолог Елена Кален в Instagram.

Эксперт отметила, что производители с помощью добавления сахара делают свой продукт привлекательнее, поскольку знают о любви человека к сладкому.

"Откройте свои холодильники и посмотрите, сколько сахара приходится на 100 г каждого продукта. Посчитайте, сколько сахара вы съедаете ежедневно, даже не подозревая об этом… И это не считая природного сахара, который мы едим вместе с овощами и фруктами", - посоветовала Кален.

Читайте такжеАнита Луценко объяснила, как сахар "убивает" молодостьРанее диетолог Оксана Скиталинская сказала, что ежедневной допустимой нормы употребления покупного сахара нет. Эксперт утверждала, что изготовленный сахар в любом количестве "бьет" по организму.