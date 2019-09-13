Эксперты рассказали, как уберечься осенью от простуд

Эксперты рассказали, как не попасть в плен простуды осенью / sunny7.ua

Осенью из-за смены температур все больше людей подвергаются простудным заболеваниям.

Эксперты дали несколько советов, как правильно укрепить здоровье, и избежать попадания в сети болезни. Самыми оптимальными способами являются налаживание рациона, закаливание и избегание стрессов, передает МедикФорум.

Питание осенью

Из-за смены сезона организм требует больше еды, поэтому не стоит себе отказывать в белковой пище – мясо, рыба, творог, яйца.

Кроме этого, стоит регулярно употреблять "природные антибиотики", которые используют для профилактики и лечения простудных заболеваний - хрен, лук, чеснок.

Грех осенью не употреблять в пищу помидоры, томатный сок, свеклу, капусту, сладкий перец, тыкву, арбуз и шиповник.

Эксперты не советуют исключать из рациона сладости – они могут поднять настроение, повысить работоспособность. Например, полезно порой есть черный шоколад. Неплохим десертом станут яблоки, запеченные в духовке.

Как правильно закаливаться

Для того, чтобы сформировать здоровое тело, нужно обязательно закаливать свой организм. Эксперты советуют начинать с контрастного душа: сначала холодной водой омочить ноги, руки и лицо, а спустя несколько дней уже полностью становиться под воду. Главное – не морозить себя из-под палки, а делать это в удовольствие.

Как повысить физическую активность

Осенью нужно сделать особый упор на повышение физической активности: нужно много ходить пешком, заниматься дома, даже на офисе можно в перерыве делать несколько упражнений, чтобы расслабить позвоночник и ноги.

Лифт можно заменить лестницей, автобус – пешей прогулкой, кроме того, специалисты советуют записаться в бассейн – он помогает не только улучшить работу позвоночника, суставов, привести себя в форму, но и ускоряет обменные процессы.

Ранее диетолог рассказала, что есть осенью вместо салата.