Нибиру устроит "ледяной ад": Москва превратится в морозилку – уфологи

Россия окажется погребенной подо льдом, утверждают уфологи / newizv.ru

России уже в скором времени грозит настоящий климатический Апокалипсис. В результате катастрофических климатических катаклизмов, вся РФ окажется погребенной подо льдом.

Как утверждают уфологи, новый Ледниковый период станет результатом воздействия на нашу планету пришельцев с Нибиру, причем целью непрошенных гостей станет для создание идеальной климатической зоны перед вторжением.

Читайте такжеНибиру устроит кровавую осень: уфологи рассказали о жуткой мести пришельцевЭксперты объясняют такой дьявольский план тем, что пришельцы не переносят жару, однако они как рыбы в воде чувствуют себя при экстремально низких температурах.

"За 3,6 тысяч лет они привыкли к экстремально низким космическим температурам и это их козырь. Если Нибиру создаст в Москве ледяной ад, страну полностью парализует и ее захватят за считанные часы", - цитирует уфологов versiya.info.

Напомним, ранее ученый оценил вероятность столкновения с Нибиру и рассказал о последней надежде Земли.