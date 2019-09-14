Пять знаков Зодиака - самые гордые

14 сентября 2019, 05:02

Представители одного из знаков Зодиака защищаются стеной гордости.

Овны горды и очень непреступны - Гороскоп
Овны горды и очень непреступны / http://golbis.com

Среди 12 знаков Зодиака самыми гордыми являются представители пяти - Овен, Лев, Рак, Скорпион и Козерог.

Овны скрывают за гордостью свою уязвимость, пишет SlovoFraza.

Рожденные под этим знаком люди очень неприступны, они полагают, что всегда правы.

Овен никогда не обратит внимание на человека, который не подходит ему по статусу. Представители этого знака не любят, когда с ними не соглашаются.

Львы считают, что никто не может быть лучше, чем они. Люди, рожденные под этим знаком, привыкли купаться в лучах славы. Когда возникает сложная или спорная ситуация, Львы защищаются стеной гордости.

Раки гордятся семьей и семейными ценностями, они растворяются в близких и готовы защищать их до конца. Представители этого знака прячут под маской гордости внутренние переживания и не просят о помощи.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: два знака Зодиака встретят свою судьбуСкорпионы гордо смотрят с высока на всех людей, поскольку ставят их ниже себя. Рожденные под этим знаком люди не прощают оскорблений, они запоминают зло и способны на месть.

Козероги могут с помощью гордости достигать намеченных целей, однако иногда это качество способно превратить их в очень жестоких, мстительных и расчетливых людей, с которыми очень трудно найти точки соприкосновения.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака и поделился прогнозом с Главредом. Астролог предупредил, что в сентябре неудачи грозят представителям четырех знаков - Рыбы, Дева, Стрелец и Близнецы.

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