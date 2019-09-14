Нибиру низвергла на Землю ядовитых рыбозомби: мятеж пришельцев начался - уфологи

Рыбозомби с Нибиру истребят жителей России / https://www.vladtime.ru/

Неугомонная Нибиру продолжает мучить жителей Земли. После низвержения в Черное море монстра –людоеда, в центре внимания кровожадной планеты смерти оказалась седьма по длине река мира Амур.

Так, Амур внезапно вышел из берегов и весь Хабароский край усыпало монстрами.

К слову, социальные сети пестрят снимками существ из Амура, которых уже окрестили рыбозомби.

Отметим, рыбозомби - это ядовитый, смертельной опасный пришелец длиной с метр, с рыбьим телом, хвостом и головой гуманоида, с носом, при этом глаза и челюсти как у человека.

Уфологи после тщательного изучения снимков пришли к выводу, что сходство мутанта с человеком – дело рук маньячки Нибиру.

"Пришельцы с Нибиру практикуют изменение генома животных тысячи лет и достигли в этом немалых успехов. Доказательство тому – люди, которых вывели как расу рабов, но позже позволили самостоятельно развиваться. Теперь Нибиру нужна Земля, а от ненужных существ типа людей надо избавиться. Для этого пришельцы выводят мутантов, которые распространят смертельные вирусы, а потом сожрут своих жертв. Это идеальное оружие против людей, которое из-за потопа расплодится по всему региону", - высказался российский уфолог.

При этом эксперты убеждены, что появление рыбозомби – доказательство того, что мятеж пришельцев уже начался.

Уфологи настаивают, что первая атака пришельцев с Нибиру будет направлена на Дальний Восток. Сейчас Дальний Восток отрезан потопом, поэтому стал идеальной ловушкой для коварной планеты смерти.

После этого рыбозомби захватят соседние реки и водоёмы, и россияне не успеют опомниться, как все будут заражены неизвестной смертельной болезнью, отметили эксперты в области изучения космоса.

Рыбозомби заразят россиян смертельной болезнью / vladtime.ru

Уже через неделю не станет еды и воды, пугают уфологи. К середине октября останется только полтора человека, остальные умрут от смертельной болезни. Кстати, это полностью соответствует описанию Конца Света из древнекитайской "Книги гор и морей". Стоит отметить, что, несмотря на убедительное фото рыбозомби с Нибиру, некоторые пользователи уверены, что это подделка и ученые с ними абсолютно согласны, передает vladtime.

Читайте такжеНибиру столкнула Солнце в бездонную пасть Черной дыры - уфологиНапомним, ранее сообщалось, посланник смерти предрек войну с пришельцами и конец света. Ужасная для человечества весточка пришла из Аргентины. Там родился уродливый поросёнок со слоновьей головой. И хотя слонорыл-мутант не прожил и минуты, но его появление всполошило ученых.

Дело в том, что рождение любого живого существа с головой слона (кроме слонёнка), согласно ведам цивилизации реки Инд, означает предупреждение богов о скорой войне с "огненной планетой" Нибиру о массовой смерти.

Так вот, если взять ко вниманию предсказание древних борзописцев, то получается, что старинное пророчество начало сбываться.