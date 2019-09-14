Ученые назвали причину таинственных смертей от вейпа

Ученые доказали, что вейп и электронные сигареты убивают / Reuters

Ученые считают, что курение вейпа – смертельно опасное занятие. Только в США от таинственной болезни, вызванной регулярный курением, умерли шесть человек.

Специалисты нашли предварительную причину таинственных болезней и смертей – они могут быть связаны с наличием в их легких макрофагов. Это такие клетки, которые защищают имунную систему человека, различая "плохие" и "хорошие" бактерии, и уничтожая опасные вирусы, говорится в исследовании медицинского журнала New England Journal of Medicine.

Ученые из Университета штата Юта, исследовав все шесть случаев смертей от вейпинга, обнаружили в легких погибших большое количество липидных макрофагов или макрофагов, содержащих жировые частицы.

Примечательно, что присутствие липидных макрофагов в легких человека также используется для диагностики липоидной пневмонии, редкого типа заболевания легких, вызванного вдыханием этих жировых частиц.

Липоидная пневмония обычно возникает в результате случайного вдыхания жидкости в легкие, как правило, путем приема слабительных на масляной основе. Обычно на рентгеновских снимках он представляет собой "лужу" жидкости с воспалением вокруг нее.

"Если повреждение легких, связанное с вейпингом, которое мы наблюдаем, является новой формой липоидной пневмонии (и она выглядит все более и более похожей), то она отличается, потому что воспаление, которое мы наблюдаем в легких, не ограничивается определенной областью. Но оно распространяется по легким в течение длительного периода времени", - говорит ученый Скотт Аберегг.

Такой диагноз, говорит Аберегг, "отвечал бы доминирующей теории", которую разделяют многочисленные медики, что легочные болезни курильщиков вейпа связанные с вдыханием ацетата витамина Е, вещества, которое используется "черными" дилерами для производства масел для вейпинга.

Ранее стало известно, что в США – эпидемия заболеваний из-за курения вейпов: умерли уже пять человек.

Ранее стало известно, что в США – эпидемия заболеваний из-за курения вейпов: умерли уже пять человек.