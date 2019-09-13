Эксперт назвала продукты, которые "бьют" по костям

Алкоголь "бьет" по костям, предупредила эксперт / Instagram/agent27ru

Из-за употребления ряда продуктов и напитков из организма человека вымывается кальций и истончается костная ткань.

По костям "бьют" алкоголь, сладкая глазировка, хлебобулочные изделия и копчености, написала эксперт по здоровому питанию Екатерина Медушкина в Instagram.

Специалистка предупредила, что употребление этих продуктов провоцирует болезни опорно-двигательного аппарата.

"И не забывайте про водный баланс. Наши кости покрыты хрящевой тканью и находятся в так называемой сумке, которая наполнена жидкостью. Если вы пьете мало воды, то жидкость в сумке пересыхает, нарушая амортизацию", - отметила Медушкина.

Ранее диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова посоветовала, лучшее "лечение" хруста суставов. Эксперт сообщила, что если суставы хрустят и не болят, то это нормально, и стоит больше двигаться.