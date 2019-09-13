Ученые установили, нужны ли в школе домашние задания – исследование

13 сентября 2019, 19:55

Отмена домашнего задания не пойдет ребенку на пользу – но есть важные нюансы, выяснили исследователи.

Плюсы и минусы домашнего задания – В чем вред и польза домашнего задания
Плюсы и минусы домашнего задания – В чем вред и польза домашнего задания / sylnaukraina.com.ua

Польза домашнего задания сильно преувеличена. Чаще всего, домашнее задание – это вредно, так что уделять его выполнению слишком много времени не стоит.

К такому выводу пришли австралийские ученые Ричард Уокер и Майк Хорсли, написавшие книгу "Реформирование домашнего задания".

Дело в том, что чаще всего домашнее задание в 1 классе (и еще пару лет после) дети делают вместе с родителями. Те жестко контролируют процесс, а иногда и вовсе решают все за своих детишек. Подобная "помощь" является минусом в обучении.

С другой стороны, и учителя как показывает практика, стараются просто загрузить учеников, вместо того, чтобы ставить перед ними действительно интересные задачи. То есть цель домашних заданий для учителя – не качество, а количество. При этом педагоги сами признают, что решение даже тысячи примеров ребенка математике не научит.

Читайте такжеЧто изменится с 1 сентября 2019 в школах Украины для детей и родителейУокер и Хорсли в свою очередь подчеркивают, что домашнюю работу полностью сбрасывать со счетов нельзя: выполнение домашнего задания мало влияет на прогресс ребенка, но при этом приучает его к самостоятельности и первичным навыкам планирования своего времени.

Ученые считают, что отмена домашнего задания – не вариант. Просто необходимо пересмотреть отношение к нему: касающиеся домашней работы образовательные стандарты должны быть более социально ориентированы и индивидуализированы.

Проще говоря, младшим школьникам справляться с факультативными заданиями проще и интереснее в компании сверстников, а не под надзором родителей у себя дома.

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