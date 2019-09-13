Мечта слэшера: ученые раскрыли тайну "любовников из Модены"

13 сентября 2019, 21:04

Обнимающиеся покойники-мужчины являются редкостью.

Тайна
Тайна "любовников из Модены" раскрыта / Nature.com

"Любовники из Модены" – обнаруженные археологами два скелета людей, похороненных около 1500 лет назад рука об руку – оба оказались мужчинами.

Ученые считают, что останки принадлежали близким родственникам, но не исключают и варианта, что это не родные по крови люди, между которыми были очень близкие отношения.

Находка привлекла внимание ученых из-за позы "любовников", пишет Rai News. Два жителя раннего Средневековья (умерли между IV и VI веками нашей эры) преданы земле "взявшись за руки", причем один даже после смерти продолжает "смотреть" на второго (у него повернута голова).

Читайте такжеВ Риме нашли голову настоящего обитателя АтлантидыНаходку обнаружили еще в 2009 году, но половую принадлежность захороненных установить смогли из-за плохого состояния останков.

И вот группа исследователей из Университета Болоньи совершила научный прорыв благодаря новой технике с применением белка. В итоге по зубной эмали покойных ученые установили, что оба скелета при жизни были мужчинами.

Захоронения людей рука об руку или даже в объятиях друг друга сами по себе большой редкостью не являются. Скелетов-"любовников" в разные годы находили в Сибири, Турции, Греции и Румынии. А вот обнимающиеся покойники-мужчины являются всё же редкостью.

"В прошлом было найдено много захоронений со скелетами, державшимися за руки. Но во всех случаях останки принадлежали мужчине и женщине. Что могло связывать двоих из Модены, остается загадкой", — отметил сотрудник Болонского университета и ведущего автора исследования Федерико Лугли.

Вероятно, умерли "любовники" в бою: у ряда других найденных в этом же районе скелетов есть признаки ран от холодного оружия.

Ранее в Сибири из вечной мерзлоты выкопали голову древнейшего волка с целым мозгом. Отрубленная голова в вечной мерзлоте Сибири настолько хорошо сохранилась, что выглядит так, словно волк умер совсем недавно.

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ученые раскопки археология
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