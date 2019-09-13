Мечта слэшера: ученые раскрыли тайну "любовников из Модены"

Тайна "любовников из Модены" раскрыта / Nature.com

"Любовники из Модены" – обнаруженные археологами два скелета людей, похороненных около 1500 лет назад рука об руку – оба оказались мужчинами.

Ученые считают, что останки принадлежали близким родственникам, но не исключают и варианта, что это не родные по крови люди, между которыми были очень близкие отношения.

Находка привлекла внимание ученых из-за позы "любовников", пишет Rai News. Два жителя раннего Средневековья (умерли между IV и VI веками нашей эры) преданы земле "взявшись за руки", причем один даже после смерти продолжает "смотреть" на второго (у него повернута голова).

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И вот группа исследователей из Университета Болоньи совершила научный прорыв благодаря новой технике с применением белка. В итоге по зубной эмали покойных ученые установили, что оба скелета при жизни были мужчинами.

Захоронения людей рука об руку или даже в объятиях друг друга сами по себе большой редкостью не являются. Скелетов-"любовников" в разные годы находили в Сибири, Турции, Греции и Румынии. А вот обнимающиеся покойники-мужчины являются всё же редкостью.

"В прошлом было найдено много захоронений со скелетами, державшимися за руки. Но во всех случаях останки принадлежали мужчине и женщине. Что могло связывать двоих из Модены, остается загадкой", — отметил сотрудник Болонского университета и ведущего автора исследования Федерико Лугли.

Вероятно, умерли "любовники" в бою: у ряда других найденных в этом же районе скелетов есть признаки ран от холодного оружия.

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