Пятница 13: психолог указала на интересный факт

Пятница 13 - самый безопасный день в году, утверждает психолог / Скриншот

Психолог Вера Романова сообщила, что пятница 13 из-за суеверий, страхов и опасок стала самым безопасным днем в году.

В этот день люди ко всему относятся осторожнее, рассказала эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседницы, поскольку в нашем бессознательном есть страх, пятница 13 отличается от других дней меньшим количеством происшествий и несчастных случаев.

"Подсознательно, когда мы придумываем себе негативное событие, то начинаем абсолютно неосознанно осуществлять механические, физические действия для воплощения этого неосознанного страха", - предупредила она.

Читайте такжеМесяц лжи и неприятностей: астролог рассказал, чего ждать в сентябре каждому знаку ЗодиакаРанее был обнародован гороскоп на сегодня, в прогнозе отмечалось, что пятница 13 2019 окажет негативное воздействие на представителей трех из 12 знаков Зодиака - Рыбы, Скорпион и Близнецы.