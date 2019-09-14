Доктор Комаровский сказал, сколько мать должна посвятить только новорожденному

Сцеженное правильно замороженное и отогретое грудное молоко не хуже свежего, сообщил врач.
Врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский утверждает, что мать условно должна посвятить шесть месяцев только новорожденному ребенку.
Долг по отношению к малышу не должен заменять все, написал медик в Instagram.
Доктор Комаровский отметил, что, если есть необходимость идти на работу, когда ребенку еще нет шести месяцев, это можно делать.
"Сцеженное (грудное молоко - Ред.), правильно замороженное и полученное потом ребенком после правильного отогревания, то есть на водяной бане, а не в микроволновой печи, не будет принципиально хуже (свежего - Ред.)…", - отметил эксперт.Читайте такжеДоктор Комаровский раскрыл ключевое правило стирки детских вещей
Вопрос: ⠀ Мы сейчас живем в такое динамичное время, когда мамы, как правило, очень заняты. И даже, когда рождается ребенок они все равно очень заняты. А кормить грудью хочется. Насколько меняется качество молока, которое она оставляет через молокоотсос? Меняется ли оно? ⠀ Ответ: ⠀ Сцеженное, правильно замороженное и полученное потом ребенком после правильного отогревания, то есть на водяной бане, а не в микроволновой печи, не будет принципиально хуже. Не будет. ⠀ Тем не менее, я бы настоятельно рекомендовал до шести месяцев сосредоточиться на вашем главном долге в этой жизни. То есть, шесть месяцев вы должны посвятить только ребенку. Хотя слово "должны" я говорю условно. Потому что долг по отношению к ребенку не должен заменять всё. То есть, если вы голодаете эти полгода, а надо идти работать – значит идите. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #грудноевскармливание #гв #сцеженноемолоко
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