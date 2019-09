Доктор Комаровский сказал, сколько мать должна посвятить только новорожденному

Вопрос: ⠀ Мы сейчас живем в такое динамичное время, когда мамы, как правило, очень заняты. И даже, когда рождается ребенок они все равно очень заняты. А кормить грудью хочется. Насколько меняется качество молока, которое она оставляет через молокоотсос? Меняется ли оно? ⠀ Ответ: ⠀ Сцеженное, правильно замороженное и полученное потом ребенком после правильного отогревания, то есть на водяной бане, а не в микроволновой печи, не будет принципиально хуже. Не будет. ⠀ Тем не менее, я бы настоятельно рекомендовал до шести месяцев сосредоточиться на вашем главном долге в этой жизни. То есть, шесть месяцев вы должны посвятить только ребенку. Хотя слово "должны" я говорю условно. Потому что долг по отношению к ребенку не должен заменять всё. То есть, если вы голодаете эти полгода, а надо идти работать – значит идите. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #грудноевскармливание #гв #сцеженноемолоко

