Доктор Комаровский сказал, сколько мать должна посвятить только новорожденному

Матери стоит посвятить только новорожденному шесть месяцев, посоветовал Евгений Комаровский / instagram.com/doctor_komarovskiy

Врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский утверждает, что мать условно должна посвятить шесть месяцев только новорожденному ребенку.

Долг по отношению к малышу не должен заменять все, написал медик в Instagram.

Доктор Комаровский отметил, что, если есть необходимость идти на работу, когда ребенку еще нет шести месяцев, это можно делать.

"Сцеженное (грудное молоко - Ред.), правильно замороженное и полученное потом ребенком после правильного отогревания, то есть на водяной бане, а не в микроволновой печи, не будет принципиально хуже (свежего - Ред.)…", - отметил эксперт.Читайте такжеДоктор Комаровский раскрыл ключевое правило стирки детских вещей

Ранее Евгений Комаровский поделился, что есть три ключевые причины, по которым дети плачут: инстинкт звать на помощь криком, неудовлетворенные физиологические потребности и боль или дискомфорт.